Кто поможет шахтерам ЛНР?

Нынешние проблемы донбасских шахт начались еще в 2017 году, когда они были национализированы т.н “Л/ДНР”. Сразу после этого на них пришел новый собственник: С.Курченко со своим “Внешторгсервисом”, руками которого начался масштабный грабеж, дошедший до того, что ВТС не всегда расплачивался даже за отгруженный уголь, хотя и был освобожден от уплаты всех налогов, кроме налога на заработную плату. Ситуация прогнозировано зашла в «глухой угол» и уже к середине 2019 года у многих шахт закончились оборотные средства.

Как пишет издание Newsland именно тогда и началось формирование задолженностей по заработной плате, а ситуация постепенно ухудшалась, достигнув своего пика в нынешнем году, деньги стали выплачиваться столь мало и нерегулярно, что горнякам стало просто нечем кормить свои семьи. В конечном итоге долго это продолжаться не могло, и горняки начали протестовать, тем более, что в т.н. “Л/ДНР” задумали еще и закрыть нерентабельные шахты, суммарно – 23, которые часто являются единственной “кормилицей” для города, которой ради ее обслуживания и был построен.

Первыми, кто объявил о подземной забастовке стали шахтеры “Никанор-Новой”, с ними более или менее рассчитались по долгам, а вот на “Комсомольской” уже начались репрессии со стороны “силовиков т.н. ЛНР” и люди реально “поехали на подвал”.

Судя по материалу Newsland все это происходит в силу реального отсутствия денег у “местных властей”, которые именно с помощью “реструктуризации” шахт пытались оставить долги по зарплатам за даже непонятно где находящимся: в РФ или Южной Осетии, “Внешторгсервисом”. Схема легко читаема: задолженность формально остается на старых собственниках, которые самоликвидируются, а шахтеры остаются без заработанных денег, то есть хищения решили компенсировать за счет зарплатного фонда горняков, который по признанию “Внешторгсервиса” составляет порядка 8 млрд. рублей. Причем, решить проблему за счет России не получится, так как судя по всему “свои украли у своих”: Минэкономразвития РФ через банки Южной Осетии рассчитывалось с т.н. “республиками” в полном объеме, а “исчезали” они уже на месте, так что Москва второй раз точно платить не будет. В данной ситуации местные власти теперь могут только выделять шахтерам разовые подачки в 10–15% от зарплаты за прошлые месяцы какого-либо года и – все. Как результат – семьи горняков реально начали голодать.

Как считает автор статьи, людям это надоело, ведь кроме безысходности еще и перспектив нет никаких, что начало приводить к разговорам на темы: “Такого беспредела не было никогда. Во времена киевской власти были периоды, когда зарплату задерживали. Но ее потом обязательно выплачивали. И размер ее в долларовом пересчете был совсем другим, и у людей всегда была подушка безопасности, и позволить мы могли себе многое. И отношение к людям были лучше. Сегодня наша цифра оплаты в рублях меньше, чем у горняков в Украине в гривнах. И ту нам не выплачивают, а проводят реструктуризацию. Получается, что в своих “республиках” мы стали по сути рабами. Только рабам давали еду, а тут и это воруют”. Более того, как свидетельствует местный житель Луганщины, люди начали задаваться вопросами: “Кто нам поможет и спасет? Властям “ЛНР” наплевать, России тоже! Украина…?”.

Что тут скажешь? Руководство непризнанных “республик” похоже “доруководилось”…