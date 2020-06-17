Сколькими россиянами готов пожертвовать Путин?

Самый главный вопрос к кремлевским властям: «Зачем в условиях свирепствующей пандемии коронавируса проводить голосования по поправкам к Конституции?»

24 июня откроются участки для всенародного голосования по поправкам к Конституции Российской Федерации, пишет на страницах интернет-портала «Конт» блогер Оксана Захарова.

«Голосовать мы будем целую неделю – до 1 июля, чтобы, как говорится, наверняка», – пишет блогер.

Не секрет, чиновники на местах боятся провалить явку (за что полетят головы с плеч), отсутствие которой не позволит им «дорисовать» голоса «за».

«Вот и дала им Москва целую неделя для того, чтобы посмотреть, как народ пойдёт на всенародное голосование и исправить ситуацию песнями прибаутками, конкурсами и прочей халявой», – подчеркивает Захарова.

Как будут исправлять?

Способов масса – как «традиционных», так и нововведений в связи с пилотным электронным голосованием.

«В частности, стало известно, что появилось несколько доменов, адреса которых напоминают официальный ресурс для всенародного голосования 2020og.ru – это доменное имя 22 мая зарегистрировал «Ростелеком» для электронного голосования 25–30 июня», – отмечает Захарова.

Кто их использует и для каких целей – большой вопрос. Да и в самом электронном голосовании полно дыр, а частности, об одной из них рассказал Дождь.

«Вчера мы рассказывали о том, как в Москве покупают голоса за поправки в Конституцию: наш корреспондент связался с организаторами раздачи сим-карт, за регистрацию по которым платят 75 рублей, а за голос в поддержку – 50», – говорится в сообщение телеканала.

«Позже организаторы прислали Дождю базы данных, по которым нужно регистрироваться на портале госуслуг – там оказалась персональная информация десятков московских пенсионеров. Подробнее – в нашем материале», – добавляю в сообщении телеканала.

И ведь это не единственный подобный пример.

«Как к поправкам к Конституции РФ, так и ко всенародному голосованию много вопросов», – подчеркивает Захарова.

Зачем пакетное голосование, а не за каждую поправку отдельно;

▪ для чего «обнулять» президентские сроки, если ещё в 1998 году по Борису Ельцину Конституционный суд дал чёткий ответ – так нельзя;

▪ зачем нам в XXI веке ЦК КПСС 2.0;

▪ для чего экс-президентам неприкосновенность;

▪ где мы будем искать справедливость, если в России не будут исполняться решения международных судов, а ведь ЕСПЧ буквально завален исками…

«Этот список бесконечен, но объединяет их одно – ни на один из них нам никто из чиновников не дал вразумительный ответ», – отмечает Захарова.

Но всё же главный вопрос – зачем идти голосовать?

Несмотря на то, что поправки основательно «перекроят» государственную и политическую систему, они де-юре не нуждаются в одобрении граждан.

К тому же, решение принято без нас, и:

а) Конституция в новой редакции отпечатана и поступила в продажу;

б) новые конституционные нормы действуют, на них активно ссылаются в нормативно-правовых актах.

«Жизнь так распорядилась, что часть поправок в Основной закон фактически уже начала работать в связи со сложившейся [эпидемиологической] ситуацией. Этот социальный блок, на который граждане всегда обращали внимание, он оказался востребованным», – в открытую заявил Крашенинников.

Зачем этот цирк с конями, на который потрачены миллиарды из карманов налогоплательщиков, да ещё и в разгар эпидемии?

«Видимо на легитимизацию госпереворота не жалко не только наших денег, но ещё и наших жизней!», – подытожила Захарова.