Российские агенты использовали более трехсот медийных платформ в различных социальных сетях, для того чтобы распространять дезинформацию о предполагаемых врагах во всем мире, в том числе в Соединенных Штатах.

Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на исследование группы Graphika. Журналисты подчеркивают, что эта спецоперация РФ проводилась на протяжении последних шести лет.

Цели операции

“Перечень фигур, бывших целями агентов на протяжении 6 лет непрерывной, широкомасштабной деятельности, похож на список врагов президента России Владимира Путина: правительство Украины, Всемирное антидопинговое агентство, критик Кремля Алексей Навальный, президент Франции Эммануэль Макрон, бывший госсекретарь США и кандидат в президенты Хиллари Клинтон. Клинтон в 2016 году называли убийцей. Политических конкурентов изображали как некомпетентных или алкоголиков. ВАДА, которое запретило России и многим ее спортсменам участвовать в Олимпийских играх 2016 года, ложно обвиняли в сговоре с фармацевтическими компаниями”, – сообщается в статье.

Авторы расследования назвали эту операцию российских спецслужб Secondary Infektion – отсылка к Operation Infektion советской эры, в ходе которой распространялось ложное утверждение о том, что Соединенные Штаты якобы создали вирус, вызывающий СПИД. По мнению Бена Ниммо, директора по расследованиям в Graphika, общей целью операци было разделить и дискредитировать страны и институты, на которые она нацеливалась, столкнув союзников друг с другом.

Методы операции: фейки и подделки

Кампании в рамках Secondary Infektion включали создание фейковых новостных статей и многочисленных поддельных документов. Еще одной отличительной чертой было создание одноразовых учетных записей, которые использовались только один раз, а затем бездействовали. Такие аккаунты затрудняют выявление тех, кто стоит за ними, и позволяют предположить, что это была работа разведывательного агентства, заинтересованного в сохранении секретности.

Одним заметным исключением стала утечка ряда, по-видимому, подлинных документов о торговых переговорах между США и Великобританией на крайне популярной в западных странах онлайн-платформе Reddit, за несколько недель до всеобщих выборов в Британии.

Масштабы операции были огромными

На пике операции почти в каждой соцсети в мире был контент, внедренный в рамках операции Secondary Infektion, хотя большая его часть удалялась по мере того, как Graphika постепенно обнаруживала его – часто спустя годы после публикации подобных фековых материалов.

“Это говорит о том, что мы все еще обнаруживаем “слепые пятна” в нашем понимании российского вмешательства и впереди нас еще ждет работа с тем, чтобы обеспечить должную готовность к защите выборов 2020 года”, – заявила Камиль Франсуа, директор по инновациям Graphika.

Провал “кремлевских ботов”

Подводя итог следует отметить, что в целом вовлечение аудитории в рамках операции было довольно незначительным. незначительными. Secondary Infektion в конечном итоге оказалась наименее влиятельной среди всех подобных операций ГРУ. Ни одна из сотен и тысяч фейковых историй и поддельных документов не набрала в сети достаточной популярности для того, чтобы стать вирусной и повлиять на какие-либо процессы в западном мире.

Ранее politua рассказывал, как ГРУ опозорилась свежим фейком об “украинских наемниках в Сирии”.