Как решить вопрос шахтерских забастовок террористы до сих пор не знают.
Так называемые “власти” незаконного вооруженного формирования “ЛНР” всерьез боятся полноценного шахтерского бунта. Однако как решить данную проблему террористы до сих пор не знают.
Как сообщил в сети местный житель Луганщины, ситуация с невыплатами задолженностей по зарплатам шахтерам, которые привели к забастовкам на шахтах на оккупированной территории Луганской области, испугала главарей “республики” и они попытались решить данный вопрос, но их дальнейшие действия только подтвердили их некомпетентность.
“Сейчас в СМИ Луганщины начали печататься материалы на тему: в проблемах угольной отрасли республики виновата… Украина, а наиболее бессмысленным из опубликованных статей явилось интервью “депутата” Руслана Марданова”, – заявил он.
В частности, по словам так называемого “депутата”, “в “ЛНР” сложилась сложная ситуация в угольной отрасли, которая способствовала происходящим в республике народным волнениям. Однако реформирование угледобычи во всем мире успешно пережили многие страны, так как именно реструктуризация подразумевает под собой создание предприятий, которые станут рентабельными, пополняя бюджет и давая возможность достойно оплачивать шахтерский труд”. При этом террорист утверждал, что виной всему Украина которая заблокировала все ранее используемые оккупантами возможности прямой реализации угля, что якобы привело к падению уровня продаж энергоносителя, а соответственно снижению объемов добычи и как следствие росту задолженности перед шахтерами.
“Здесь как бы есть проблема: до национализации шахт компании Р.Ахметова ДТЭК в 2017 году, на них, хотя и не без общих проблем, но зарплату – платили. Проблемы начались, как раз с 2018 года, когда их частично переподчинили фирме беглого олигарха “семьи” Виктора Януковича, Сергея Курченко и вот как раз Украина к этому никакого отношения не имеет”, – пояснил местный житель.
Далее все, по его словам, пошло по следующей схеме: деньги за отгруженную в РФ продукцию, в “республику” возвращались через Южноосетинский банк как единственный, который реально работает на оккупированной территории, но при этом средства частично оседали в карманах главарей террористов. Фактически это привело к тому, что шахтеры Донбасса стали кормильцами, только не собственных семей, а целой группы преступников сразу в трех странах. В результате это привело к сворачиванию даже социальных программ на шахтах, ранее внедренных украинской властью.
Такая ситуация могла бы продолжаться еще довольно долго, вот только РФ в два раза уменьшила неформальные квоты на закупки угля и металла из “Л/ДНР”, то есть денег за уголь стало проходить только половина. В итоге террористы приняли решение просто закрыть часть шахт, а на оставшихся выплачивать только часть зарплат.
“Такое случается уже не в первый раз, раньше это срабатывало, но не теперь. Просто шахтеры реально “дошли до ручки”, что избавило их от страхов перед “подвалом”. Именно это объясняет некую сговорчивость “властей” и кучу обещаний, включая письмо самого Л.Пасечника выплатить долги. Нет, вопросы не в Украине, блокаде или в войне, они кроются в наплевательском отношении руководства республики к шахтерским проблемам и желанию набить свой карман за их счет. Это стали понимать шахтеры и, во время забастовки на шахте “Комсомольская” кроме традиционных экономических требований прозвучали и политические, пока только о не преследовании участников акции”, – уточнил источник на оккупированных территориях.
“В шахтерской среде уже начались разговоры: шахты и промышленность республик уничтожаются, причем началось это как раз после национализации их в 2017 году, а при “плохих” украинских “хозяевах” такого не было… Некоторые даже начали сомневаться: не ошиблись ли мы с выбором в 2014 году, особенно после ситуации в городе Антрацит, где несколько явных патриотов “республики” после протеста из-за невозможности дальше существовать, поехали на подвал и к ним были применены “меры устрашения”. Так что “руководство” “ЛНР” из происходящего выводов не сделало, что печально, поскольку продолжает во всем обвинять Украину, хотя реально: “на зеркало нечего пенять, коли рожа кривая”, а ситуация крайне серьезная и может привести к трагедии и выхода из нее пока не предвидится”, – подытожил он.
Ранее politua разбирался, почему бастуют шахтеры шахты “Комсомольская”, которая находится на временно неподконтрольных территориях Украины.