Так называемые “власти” незаконного вооруженного формирования “ЛНР” всерьез боятся полноценного шахтерского бунта. Однако как решить данную проблему террористы до сих пор не знают.

Как сообщил в сети местный житель Луганщины, ситуация с невыплатами задолженностей по зарплатам шахтерам, которые привели к забастовкам на шахтах на оккупированной территории Луганской области, испугала главарей “республики” и они попытались решить данный вопрос, но их дальнейшие действия только подтвердили их некомпетентность.

“Сейчас в СМИ Луганщины начали печататься материалы на тему: в проблемах угольной отрасли республики виновата… Украина, а наиболее бессмысленным из опубликованных статей явилось интервью “депутата” Руслана Марданова”, – заявил он.

В частности, по словам так называемого “депутата”, “в “ЛНР” сложилась сложная ситуация в угольной отрасли, которая способствовала происходящим в республике народным волнениям. Однако реформирование угледобычи во всем мире успешно пережили многие страны, так как именно реструктуризация подразумевает под собой создание предприятий, которые станут рентабельными, пополняя бюджет и давая возможность достойно оплачивать шахтерский труд”. При этом террорист утверждал, что виной всему Украина которая заблокировала все ранее используемые оккупантами возможности прямой реализации угля, что якобы привело к падению уровня продаж энергоносителя, а соответственно снижению объемов добычи и как следствие росту задолженности перед шахтерами.

“Здесь как бы есть проблема: до национализации шахт компании Р.Ахметова ДТЭК в 2017 году, на них, хотя и не без общих проблем, но зарплату – платили. Проблемы начались, как раз с 2018 года, когда их частично переподчинили фирме беглого олигарха “семьи” Виктора Януковича, Сергея Курченко и вот как раз Украина к этому никакого отношения не имеет”, – пояснил местный житель.