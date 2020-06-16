Курс на чучхе: Кремль выбрал модель развития России

Россия все больше становится похожа на Северную Корею. Преобразования в стране сигнализируют о том, что она трансформируется в подобие чучхе.

События последних лет связанные с Россией, а так же происходящие внутри страны свидетельствуют о курсе Кремля на чучхезацию России. И все это может стать серьезной проблемой для всего мира, пишет на страницах издания «Одесского Курьера» военно-политический обозреватель Александр Коваленко

«А вот это уже становится совсем не смешно. Ведь Россию, неоднократно сравнивали с разного рода тоталитарными режимами в стадии зачатка», – пишет военно-политический обозреватель.

Например, с КНДР. Но, похоже, это сравнение более не уместно, ведь Россия становится полноценным КНДР. Нет-нет, даже не СССР 2.0, а именно – КНДР.

«Так, министр просвещения РФ Сергей Кравцов рассказал депутатам Госдумы о том, что должна прививать новая федеральная программа патриотического воспитания. Это, вполне такие себе безобидные добродетели как: родина, семья, дружба, взаимопомощь, спорт и здоровье, любовь к природе, стремление к знаниям, труд, личность», – отмечает Коваленко.

Однако, в нынешних реалиях, когда для российской политической элиты главными являются такие ценности как деньги, власть и реваншизм, эти добродетели для народа звучат крайне парадоксально, ставя его в положение культивируемых рабов. Или не парадоксально?

«По сути, Россия не изменила основным принципам формирования фундамента государства, со времен СССР, который существовал на базе энергетического сектора и природных богатствах, с диктатурой власти и геополитической экспансией», – отмечает Коваленко.

И если в случае с СССР весьма актуальным для народа было триединство «Ленин, партия, комсомол», то в случае с современной Россией это «Путин, нефть и газ, диды ваивали!».

«С учетом же того факта, что Путин жив, мы получаем культ живой личности, в лучших традициях ныне существующих диктатур, с опорой на природные богатства, а не высокотехнологическое, развитое производство и ностальгией, фиксацией на сомнительном прошлом, без какой либо проекции будущего», – подчеркивает Коваленко.

А по идеологической составляющей, этот культ крайне близок идеологии Чухче или же – киммирсенизм (он же кимизм). Культ личности семейства Кимов в Северной Корее.

«И аналогично с КНДР, в России сейчас богатства государства распределяются в узком кругу «семьи» и особо приближенных к ней, а народ влачит жалкое существование, трансформируясь в подобие бесправных рабов», – отмечает Коваленко.

Да, в настоящее время Россия не представляет собой настолько изолированный лепрозорий как Северная Корея. И до масштабного голода ей далеко.

«Но факт в том, что 1/9-я суши на всех порах мчится именно к этому образу и подобию, просто неоспорим, а потому, в скором времени, мировое сообщество получит куда большую проблему, чем просто гибридный реваншистский элизиум площадью 17 млн км²», – подытожил Коваленко.