Как Пушилин «разводит» Россию «на бабки»

В «ДНР» отчитались о том, что в больницах Донбасса, якобы проходили «лечение» несколько тысяч человек с подконтрольной Киеву территории.

Как известно, оккупационные власти «ДНР» занимаются «роспилом» выделяемых Москвой на нужды ОРДЛО денег. Новые схемы мошенничества в сфере здравоохранения на оккупированных территория вскрыли на сей раз журналист-пропагандист Роман Манекин, пишет Telegram-канал «Вольнодумец».

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«Думаю не секрет, что куда б ни поставили работать мошенника, он везде найдет возможность проявить свои способности. Так и с эМеМеМщиками Пушилина – пирамиды не умирают», – говорится в сообщении Telegram-канала.

Итак, то, что «ДНР» показывает Москве, как они за 2019 года якобы «лечили» в своих меучреждениях 5,5 тысяч украинцев, проживающих на подконтрольной Украине территории, уже писал «Вольнодумец». Это уже не секрет и в «ДНР» в спешном порядке рисуют списки якобы вылеченных украинцев для пакующих чемоданы специалистов СК РФ.

«Сами понимаете, сколько денег списано на несуществующее лечение 5565 человек, якобы обратившихся в «ДНР» с подконтрольной Украине территории. Очевидно, дэнеэровское руководство решило, если воровать, так по крупному. Не у себя же, а у Москвы. И об этом рассказывают жители «ДНР», – отмечается в сообщении Telegram-канала.

Но простым людям в «ДНР» не верят, если они что-то плохое говорят о местной власти, полиции, российских ихтамнетах и прочих боевиках. Если сказал плохо, сразу «на подвал». А там умельцы из МГБ делают из жалобщика «украинского диверсанта или агента СБУ». И дальнейшая их судьба известна. Но другое дело, когда жалуется местный журналист.

«Вот уважаемый Москвой журналист Роман Манекин в своем телеграмм-канале 14.06.2020 и сообщает о злоупотреблениях в больнице №14 (Петровский район г. Донецка). При этом, просит разобраться с приписками МОЗ «ДНР» в этой больнице и, по его словам, в других больницах «ДНР», – подчеркивается в сообщении Telegram-канала.

Цитируем:

«Проверенные факты есть по 14 больнице, но уверен, что аналогичная ситуация – во всех лечебных учреждениях «ДНР». Приписывают повсеместно количество больных. То есть, заполняют «левые» медицинские карты, получают на несуществующих больных лекарства и продукты, проч., а деньги присваивают. И не стесняются заодно и реальных больных обирать. И больных, и их родственников».

Манекин также сообщает, что в свое время, честно предупредил, надо полагать «Пушка и Ко», что «будут неприятности, если поступите не по-человечески». Он полагает, что у местной команды «Ахметовская «закалка», суть которой заключается «не реагировать на публичные высказывания», а «решать вопросы» кулуарно. В ситуации, которую имею ввиду, не пройдет, разумеется – и мы и не ахметовские ребята».

«Суть мошеннической схемы заключается в том, что желая показать РФ, как народ рванул в «ДНР», Пушилин и Ко во время переписи существенно завысили количество людей, якобы проживающих в «ДНР». А на них выделяются реальные деньги из РФ на содержание инфраструктуры, медицинское обслуживание, образование, на воду, электроэнергию, газ…», – отмечается в сообщении Telegram-канала.

Теперь в больницах «ДНР» делают приписки о количестве больных, так как статистика не сходится. Надо приписывать больных, иначе Москва уменьшит финансирование на содержание больных, их питание, лечение и зарплату врачам, «лечащих» несуществующих больных.

«А эти деньги понятное дело кому идут. «Вот, все и заслуженно ругают «Программу воссоединения народа Донбасса», по которой в медицине воруют безумные деньги» – пишет Р.Манекин.

По его словам, та же система приписок и в образовании, и в пенитенциарной системе. «В отдельных «исправительных учреждениях» сотрудников вряд ли много меньше, чем заключенных. Но «оперативников» во всех ведомствах расплодилось невиданное количество.

«Вот, и хватают всех подряд – по поводу и без повода, с двойной целью: оправдать «оперативной деятельностью» высокие, по донецким меркам, зарплаты и заполнить … тюрьмы, дабы обеспечить занятостью (и взятками) систему ГСИН», – подчеркивается в сообщении Telegram-канала.

Роман Манекин считает, что в «ДНР» «у власти все шесть лет – временщики, единственная задача которых: «сорвать» с несчастного населения «бабки» и убежать. Если получится. Как у «Ташкента», Казакова, Прилепина и прочих проходимцев «ОПЛОТовского» «призыва».

Неприглядную картину внутри «ДНР» Манекин завершает так:

«И плюс, разумеется, дезориентация на идейном уровне: если Песков регулярно говорит, что Донецк для Кремля – это Украина, но зачем, спрашивается, реформировать системы? Их нужно, наоборот, сохранять! А населения много меньше, чем было при Украине. А аппарат пытаются сохранить прежний. И привилегии. В результате, население подвергается невиданной эксплуатации, которую и при Украине… люди не видели»!

Вот такие они честные руководители «ДНР», о чем не раз писали украинские СМИ.

Да, а еще Манекин напомнил местным пропагандистам, «развенчивателям украинских «фейков» о ночных захоронениях и переполненных моргах», что «С 14 больницей на Петровке разберемся, конечно! Там ведь еще и морг очень интересный: в него, по приказу Минздрава, свозят умерших от коронавируса. Так что большой разговор еще впереди! Услышат. И в Москве, разумеется. Местные, в том числе, МВД-шные, «кадры» не помогут»!

«Что ж, посмотрим. как местные пропагандисты будут обелять Пушилина и кого первым кинут под танк. Не иначе, как Долгошапко? Ждем, разборки предполагаются серьезные», – резюмируют в сообщении Telegram-канала.