За последние три года с Донбасса в Россию вывезли более 3,5 миллионов тонн угля.

Свыше 3,5 миллионов тонн угля вывезли с территории Донбасса в Россию за последние три года. Часто его продают втемную иностранным заказчикам, которые не знают, откуда пришел купленный ими уголь.

Расследование ситуации провело издание The Washington Post. По их информации, Европа не покупает уголь с неподконтрольных украинскому правительству территорий Донбасса, но при этом может заключать соглашения с РФ. Соответственно, благодаря железнодорожному сообщению и ряду хитростей донбасский антрацит превращается в “российский”.

“Они называют это экспортом, но на самом деле – это отмывание”- подчеркнул специалист по экономике самопровозглашенных республик Брайан Милаковски.

Москва, разумеется, не афиширует торговлю с террористами, однако особо и не скрывает этот факт. В частности, информация об импорте угля и стали из ОРДЛО содержится в данных российской таможни. А украинские активисты неоднократно выкладывали в соцсетях фото и видео, на которых видно наполненные углем вагоны, движущихся в направлении российской границы. Анализ изображений Google Earth указывает, что большая их часть пересекает границу через пункт Успенка и оттуда продолжает движение по российской территории в Ростов-на-Дону.

Если верить данным таможни, около трети партий угля с оккупированных территорий принадлежат компаниями, которые контролирует бизнесмен Сергей Курченко. Кроме того, в конце 2018 года российские СМИ сообщали, что одна из компаний Курченко под названием “Газ-Альянс” получила полный контроль над экспортом угля из Украины.

Но в течение нескольких последних месяцев объемы транспортировки угля через российско-украинскую границу уменьшились. Это приводит к задержкам зарплат шахтерам, снижению доходов главарей террористов и соответственно усиливает нестабильность на линии соприкосновения.

“Теперь деньги, которые должны оказаться в карманах жителей республик, туда не попадают, и это провоцирует социальную напряженность. А COVID-19 только обостряет эту ситуацию”, – говорит Брайан Милаковски.

Как ранее сообщал politua, главари “ЛНР” боятся полноценного бунта шахтеров.