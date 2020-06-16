ЧВК “Газпрома” выдала подготовку обострения на Донбассе

Частная военная компания, которая принадлежит российскому “Газпрому”, перестала набирать наемников, которые участвовали в войне на Донбассе. Террористы в ОРДЛО считают, что это может быть связано с подготовкой к очередной эскалации конфликта на востоке Украины.

Считается, что именно для этого российским оккупантам понадобится имеющийся резерв боевиков-ветеранов, объяснили на пропагандистском Telegram-канале сторонников “Л/ДНР” War Gonzo.

Там отмечают, что ЧВК “Редут” отказала в зачислении на службу всем кандидатам, которые указали в анкете факт участия в боевых действиях на стороне “Л/ДНР”. Именно эта компания обеспечивает интересы компании “Газпром” в Сирии и занимается вопросами безопасности порта Латакия. Отдельно указывается, что раньше якобы минимум половина личного состава этой ЧВК были либо выходцами с Донбасса, либо россиянами, которые там воевали.

“Учитывая, что ЧВК “Редут” ранее не была замечена в подобного рода кадровой дискредитации – есть все основания полагать, что ее руководители получили четкий сигнал сверху. Ведь не секрет, что бойцы российских ЧВК, в определенном смысле являются резервом – на случай активизации боевых действий на Донбассе”, – сделали вывод сторонники “Л/ДНР”.

Еще одним аргументом в пользу этой версии называются слухи о готовящейся поездке экс-помощника президента России Владислава Суркова на Донбасс. “Мы можем сделать вывод, что нас ждет во всех отношениях не скучное лето”, – пишут пророссийские пропагандисты.

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