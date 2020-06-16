МИД России обиделся на шутки СБУ

Посольство России в Киеве направило в Министерство иностранных дел Украины ноту протеста. Причиной этому стали билборды и мурал СБУ, которые ведомство разместило возле консульств РФ в нескольких городах.

Согласно сообщению ТАСС, российский МИД разослал в ряд СМИ свой комментарий, в котором заявлялось, что патриотические муралы якобы нарушают международные обязательства по обеспечению условий нормального функционирования дипломатических учреждений.

“При попустительстве властей на фасад здания посольства России вечером этого дня с помощью специального светового оборудования был спроецирован ряд оскорбительных изображений русофобского содержания. “Креативность” проявил и департамент контрразведки Службы безопасности Украины, разместивший свою эмблему на зданиях и билбордах вблизи российских Генеральных консульств в Харькове, Одессе и Львове”, – обиделись в российском дипломатическом ведомстве.

Боле того, они отметили, что подобные действия якобы “нарушают спокойствие и оскорбляют достоинство” их дипломатов.

Как ранее сообщал politua, СБУ высмеяла день России, разместив билборды с гербом контрразведки возле дипломатических учреждений РФ, а в Харькове возле генконсульства РФ – патриотический мурал.