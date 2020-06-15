Как медицина «ДНР» расцвела под Кремлем

О системе здравоохмурения населения «ДНР», приписках, воровстве, сокрытии смертности, в том числе от СОVID-19, блогеры из Донецка, российский пропагандоны вместе с Ольгой Долгошапко гневно опровергали. Они наивно полагали, что запуганный ФСБ-МГБ народ, заглотнувший крючок с наживкой российского паспорта, ничего не видит и не слышит, пишет Telegram-канал «Вольнодумец».

Этот Telegram-канал отслеживает ситуацию на оккупированном Донбассе и в самой России

«Вы можете врать в «ДНР» бесконечно, аргументировать самим себе «аргуументом», но только люди все видят, и звонят, и пишут», – говорится в сообщении Telegram-канала.

И о скрываемом количестве больных, и о затопленых шахтах, и о безработице, и о ночных захоронениях, и о постоянном страхе в «процветающей республике».

«Вы не поняли, что после закрытия КПВВ с Украиной, народ увидел, что он в мышеловке и в большой «Ж» под названием «ДНР». И все, что вещает денеэровская пропаганда, это сплошное вранье», – отмечается в сообщении Telegram-канала.

Теперь уже пишут блогеры из «ДНР», т.е. территории, которой вы якобы управляете.

«Они пишут, что «в малых городах, временно оккупированных российскими войсками, по указке из Москвы МГБ-ФСБ тщательно следят за тем, чтобы информация о количестве заболевшихdan-news.info-2020-03-24_09-25-26_333383–4 на СОVID-19, причинах смерти и их количестве, никуда не уходила, но главное – не превышала установленные Москвой нормы». Об этом ранее писал «Вольнодумец» и украинские блогеры», – подчеркивается в сообщении Telegram-канала.

Из «ДНР» сейчас пишут, что в Торезе и Снежном официально подтверждено около 50 случаев короновируса. Но, по словам местных врачей, это – «установленная на данное время норма».

«Остальные, кто попадает с симптомами короновируса, регистрируются по их ранее имевшимся заболеваниям. Очень легко переквалифицируют людей, ранее перенесших бронхиты, воспаления легких, имеющих диагноз сахарный диабет, проблемы с сердечно– сосудистой системой, астмой, все они и регистрируются по этим болезням, а не СОVID-19», – отмечается в сообщении Telegram-канала.

Поэтому много больных, которые лежат в палатах с такими людьми, не знают, что их заражает человек с коронавирусом. Поэтому статистика смертей не от СОVID-19 в «ДНР» значительно увеличилась.

«Как ни кричали в «МОЗ «ДНР», что в больницах «ДНР» всего для лечения СОVID-19 достаточно, правда все равно прорывается. Блогеры из «ДНР», ссылаясь на местных врачей пишут, что «тестов то в малых городах практически нет». И об этом также ранее писал Вольнодумец», – подчеркивается в сообщении Telegram-канала.

Тесты если и есть, то «в основном китайские, которые россияне забраковали и в виде гумпомощи оправили в «ДНР».

«Поэтому «эти подарки от россиян показывают не всю картину pizdeц@, который здесь твориться» – так написал один из блогеров, находящийся под российской оккупацией. Очевидно, ваше неприкрытое вранье всех уже достало», – отмечается в сообщении Telegram-канала.

Местное население жалуется, а блогеры пишут о том, что «смертность людей в возрасте 55+ идет в гору. Общее число умерших в «ДНР», превышает число рожденных.

«Много умирает от осложнений, бверомвызванных коронавирусом. Но все, что требуется от местных властей, это показать для Московии маленькие циферки. В противном случае царь границу РФ на замке оставит», – подчеркивается в сообщении Telegram-канала.

Ну а чтоб обнищавший и начавший прозревать от “прелестей” жизни в будущей КНДР, не гневался на местные власти, Д. Пушилин и дынырийские СМИ запустили фейк: мы – «ДНР», открыли проезд через КПВВ, но Украина заблокировала.

«Хотя накануне, то же Пушилин, говорил, что «мы никого из Украины не будем пропускать. КПВВ будут закрыты, так как в Украине бушует короновирус, а нам это не надо», – подчеркивается в сообщении Telegram-канала.

Он, конечно, не сказал людям, что по указке из Кремля до проведения парада победобесия (24.06) открывать КПВВ ему запретили. Но виноваты, опять же, во всем укропы. Поэтому радуйтесь жители «ДНР» жизни в мышеловке, которую сами же себе и устроили.

«Ну а о том, какие еще фокусы проделывают местные умельцы с цифрами заболевших в «ДНР», чтобы «сбить бабки» с Москвы, в следующих публикациях», – подчеркивается в сообщении Telegram-канала.