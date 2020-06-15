Чего боится кремлевское окружение Путина?

Со стороны может показаться, что эти люди уверены в незыблемости своей власти, вечности Путина. Но на самом деле они уже давно живут в страхе.

Накануне референдума об изменении – или, если быть точным, «обнулении» российской Конституции секретарь Совбеза Николай Патрушев дал пространное интервью газете «Аргументы и факты» под чудесным, будто в газете «Правда» советских времен позаимствованным заголовком «Кукловодство к действию», пишет на страницах «Грани.Ru» журналист и публицист Виталий Портников.

«Интервью, можно сказать, с легко предсказуемым содержанием. Оказалось, что в самый разгар эпидемии коронавируса в России, на фоне серьезнейших экономических и социальных проблем страны секретаря Совбеза интересуют исключительно «цветные революции» в соседних странах, зловредные госдепартамент и фонд Сороса и, разумеется, НКО, которые на западные деньги готовят «цветной переворот» уже в самой России», – пишет публицист.

Со стороны может показаться, что эти люди уверены в незыблемости своей власти, несменяемости Путина, бесконечности воровства, превращенного ими в государственную идеологию. А они живут в страхе.

«Если почитать Патрушева, становится ясно, почему в Кремле так нервно реагировали на «революцию роз» в Тбилиси и Майданы в Киеве и с таким ужасом – на «арабскую весну». Народ на улицах – это худшее, что они могут себе представить», – отмечает Портников.

Люди, изучавшие в школах – и даже в своих Высших школах – историю русских революций – так и остались невежественными конспирологами, которые искренне верят, что у самих людей вообще не может быть никаких своих желаний, что это все Сорос и «печеньки» госдепа.

«Взрывной процесс» для Патрушева – это не тогда, когда стремительно ухудшается ситуация в стране, не тогда, когда страна становится добычей криминальных кланов, не тогда, когда у людей просто не остается надежды на лучшее», – подчеркивает Портников.

А тогда, когда «активизируются» американские посольства, фонд Сороса и НПО. Это и есть то, с чем следует бороться. Не с нищетой, не с отсутствием демократии, не с коррупцией – отец российского министра сельского хозяйства вообще не упоминает это слова. А с фондом Сороса.

«С «кукловодами». Которые, разумеется, будут угрожать путинской бесконечности. Уже угрожают. «Ожидается активизация работы с помощью некоммерческих неправительственных организаций, где они намерены провоцировать националистические и сепаратистские настроения…», – отмечает Портников.

Планируются шаги по интенсификации информационного давления на Россию в целях размывания российских духовно-нравственных и культурно-исторических ценностей, формирующих фундамент государственности»…

«Что ж, интервью Патрушева и есть самое настоящее «кукловодство к действию». Так и рушатся любые авторитарные режимы, так и начинается какая-нибудь очередная весна», – подчеркивает Портников.

Пока российские чекисты будут бороться с американскими дипломатами и Соросом, недовольство жизнью будет все сильнее накапливаться у обычных людей, которые не интересуются деятельностью неправительственных организаций и мало что знают о Соросе.

«Зато просто хотят жить в эпоху отсутствия нефтедолларов и присутствия самоизоляции. И оказывается, что в эту эпоху нормально жить могут позволить себе только надежно самоизолировавшийся Путин и рыщущий в поисках активистов на американской службе Патрушев. И еще их дети. И еще их друзья», – отмечает Портников.

И еще те, кто с ними и приватизированным ими государством делится. А на всех остальных денег уже не хватает. И скоро не хватит совсем.

«Но я уверен, что когда генерал Патрушев увидит под окнами своего дома взбеленившуюся толпу, он все равно будет считать, что это все госдепартамент, НКО и Сорос. В цельности личности Николая Платоновича я совершенно не сомневаюсь», – подытожил Портников.