Конец кремлевского проекта «Медведчук» в Украине

Стратегия продвижения Виктора Медведчука на плацдарм международной политики в образе «миротворца», которая была выработана и согласована в Кремле, а так же передана под бдительное курирование трио Козак-Бабич-Беседа, как и многие другие проекты Москвы утонула в собственном же абсурде и парадоксальности, пишет на страницах издания «Одесского Курьера» военно-политический обозреватель Александр Коваленко.

«Хотя, проект «Медведчук» стал демонстрировать свою несостоятельность намного раньше. Задолго до того как в Конгрессе США предложили ввести жесткие санкции против олигарха и главы партии ОПЗЖ», – пишет военно-политический обозреватель.

Напомню, что наиболее активная раскрутка проекта началась еще в 2019 году, когда Виктор Медведчук в компании Бойко и Рабиновича, чуть ли не на каждый уик-энд летали в Москву на показушные встречи с первыми лицами страны-агрессора, в частности, тогда еще премьер-министром Дмитрием Медведевым. Демонстрация того что данная троица ОПЗЖ вхожа в Кремль, в первую очередь, предназначалась для украинского электората пророссийских взглядов.

«А когда партия «Оппозиционный блок» полностью лишилась поддержки Кремля, оставшись лишь непомерным грузом на плечах Владислава Суркова, стало окончательно ясно на кого на следующих выборах делает ставку Москва», – отмечает Коваленко.

Однако, не смотря на колоссальную политическую и финансовую поддержку, на выборах в Верховну Раду ОПЗЖ не смогли набрать даже и 20% голосов. Конечно, 13% это не позорный результат, но с учетом вложенных средств и сил, это был крайне неудовлетворительный итог.

«Между тем, после того как забег к Верховной Раде был завершен, Виктора Медведчука сориентировали исключительно на «миротворческую» деятельность. Он занимался обменом неких военнопленных, что и обменом трудно назвать, так же само, как и военнопленными, сложно назвать тех, кого он якобы освобождал…», – подчеркивает Коваленко.

«Но этот спектакль был нужен для создания образа человека «за мир!» с намеком о том, что без Владимировича вода на оккупированных территориях не святится», – добавил он.

На базе своей «миротворческой» деятельности проект «Виктор Медведчук» приступает к реализации проекта «Межпарламентский диалог в нормандском формате по урегулированию конфликта в Донбассе» (отмечу безграмотность авторов платформы, ведь правильно – на Донбассе), призванного окончательно вывести Владимировича в большую политику западного мира.

«Но и тут, что-то пошло не так… Ведь в какую бы страну в ходе своя вояжа с данной платформой Виктор Медведчук не заезжал, его везде встречали не маститые европейские политики, а российские марионетки и шестерки, меняющие свое менее в зависимости от меню «шведского стола», – отмечает Коваленко.

Особо показательным был вояж Медведчука во Францию, где его окружали местные маргиналы и периферийные сумасшедшие, в то время как икона кремлевского лоббизма Марин Ле Пен попросту проигнорировала человека Путина, тем самым продемонстрировав свое отношение к этому, мало что значащему персонажу.

«Так и не заполучив в обойму своего «Межпарламентского диалога в нормандском формате по урегулированию конфликта в Донбассе», хоть какого-нибудь политического тяжеловеса, «миротворцы» начинают раскручивать эту платформу уже напрямую через Госдуму РФ», – подчеркивает Коваленко.

И возможно в этом направлении они бы и продолжали точить камень, если не сказать больше – гору, но кураторам Медведчука пришла в голову мысль, чтобы ОПЗЖ и все подконтрольные им говорящие головы и СМИ стали культивировать фейк об американских военных биолабораториях в Украине, испытывающих бактериологическое оружие, в том числе и на украинцах.

«И вот, казалось бы, фейк изначально предназначавшийся для создания информационной волны в пределах Украины и РФ, в традициях городских легенд и страшилок про коварных янки, благодаря действиям исполнителей вышел за пределы нашего информационного пространства», – подчеркивает Коваленко.

А обращение по данному вопросу с запросом в ООН и вовсе вывело Виктора Медведчука не на международный уровень политикума, а привлекло к нему внимание Конгресса США как к ретранслятору российских фейков.

И, вуаля, миротворческий проект, который, вели, курировали, спонсировали и поддерживали на протяжении всего этого времени, в мгновение ока может превратится в санкционную персону нон-грата.

«А все благодаря тому, что как и всегда было при СССР, в России, управленцы, а в данном случае кураторы, очень плохо понимают, что от своего подопечного можно требовать для лучшего КПД, а что его обнулит менее чем за 60 секунд», – подчеркивает Коваленко.

«Як то кажуть – здобули!», – подытожил он.