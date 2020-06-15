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В честь ослабления карантина в центре Москвы устроили оргию (18+)

В центре столицы РФ, на Хохловской площади, парочка публично занялась сексом.

Прямо в центре Москвы, на Хохловской площади, парочка публично занялась сексом. Прохожие вместо того, чтобы остановить их, предпочли снимать действие на телефоны и давать советы (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Об этом сообщил telegram-канал “Подъем“, уточнив, что все происходило в так называемой “Яме”, где обычно собирается московская “золотая молодежь”.

По их информации, молодые люди с удовольствием позировали для прохожих, которые снимали половой акт. Видео транслировалось в социальных сетях, а позднее появилось в интернете и в виде записи.

Необходимо уточнить, что российская полиция не будет проводить расследование инцидента. Правоохранители утверждают, что для этого нет повода, ведь никто не написал заявления на нарушителей.

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Как ранее сообщал politua, в сети раскрыли очередной скандальный фейк от российского ГРУ.

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