Российские наемники из ЧВК “Вагнер” массово сжигали и заживо хоронили мирных людей в окрестностях ливийского города Тархуна.

Как сообщается в telegram-канале “Nachtigal”, со ссылкой на украинского политического деятеля Сергея Бабина, миссия ООН в Ливии официально подтвердила информацию о массовых захоронениях гражданского населения. Ранее об этом уже сообщала местная власть.

“Это не пост о важности международного уголовного и гуманитарного права. Не о необходимости наказания за такое людоедство. А сугубо практический совет очнуться. Тем, у кого сейчас “мир”. Тем, кто прячется в собственных иллюзиях от обоснованных предупреждений о возможной эскалации российской агрессии. Тем, кто называет их “провокациями”, которые мешают мирным процессам. Тем, кто хочет заткнуть рот и запугать всех, кто напоминает о настоящих замыслах и планах агрессор. Тем, кто прикрывает торговлю с оккупированными территориями и агрессором. Ту самую нефть на крови”, – подчеркивает Бабин.

По его словам, подобным людям следует наконец-то очнуться и представить своих близких в таком контейнере для сжигания. Окруженном хохочущими оккупантами. Ведь обычных мирных ливийцев сжигали “вагнеровцы” – “обычные российские солдаты”.

1/3 UNSMIL notes with horror reports on the discovery of at least eight mass graves in past days, the majority of them in Tarhuna. International law requires that the authorities conduct prompt, effective & transparent investigations into all alleged cases of unlawful deaths. pic.twitter.com/cQY7dTNhzI

— UNSMIL (@UNSMILibya) June 11, 2020