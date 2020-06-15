Российские наемники из ЧВК “Вагнер” массово сжигали и заживо хоронили мирных людей в окрестностях ливийского города Тархуна.

Как сообщается в telegram-канале “Nachtigal”, со ссылкой на украинского политического деятеля Сергея Бабина, миссия ООН в Ливии официально подтвердила информацию о массовых захоронениях гражданского населения. Ранее об этом уже сообщала местная власть.

“Это не пост о важности международного уголовного и гуманитарного права. Не о необходимости наказания за такое людоедство. А сугубо практический совет очнуться. Тем, у кого сейчас “мир”. Тем, кто прячется в собственных иллюзиях от обоснованных предупреждений о возможной эскалации российской агрессии. Тем, кто называет их “провокациями”, которые мешают мирным процессам. Тем, кто хочет заткнуть рот и запугать всех, кто напоминает о настоящих замыслах и планах агрессор. Тем, кто прикрывает торговлю с оккупированными территориями и агрессором. Ту самую нефть на крови”, – подчеркивает Бабин.

По его словам, подобным людям следует наконец-то очнуться и представить своих близких в таком контейнере для сжигания. Окруженном хохочущими оккупантами. Ведь обычных мирных ливийцев сжигали “вагнеровцы” – “обычные российские солдаты”.