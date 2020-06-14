Небесная полусотня: как Украина отмстила за сбитый Ил

Гибель украинских военных в аэропорту Луганска не осталась неотомщенной. В результате спецоперации был убит российский военный, ответственный за трагедию.

Сегодня, 14 июня, исполняется шесть лет с тех пор как у Луганского аэропорта террористы самопровозглашенной «ЛНР» подбили из переносной зенитно-ракетной установки военно-транспортный самолет Ил-76МД. В авиакатастрофе погибли 40 десантников 25-й отдельной Днепропетровской воздушно-десантной бригады и 9 членов экипажа – военнослужащих 25-й гвардейской военно-транспортной авиабригады из Мелитополя, пишет на своей странице в Facebook директор департамента коммуникаций МВД Украины, журналист Артем Шевченко.

«Сегодня многие, скорбя, вспоминали о трагической гибели в сбитом транспортнике Ил-76 над аэропортом Луганска 49 наших воинов: 9 членов экипажа и 40 десантников 25-й Овдбр», – пишет Шевченко.

Это трагедия тогда всколыхнула Украину и наполнила души граждан гневом против наглого, но трусливого агрессора, прикрывающего коллаборационистами своих террористов-«ихтамнетов». Масштабная акция протеста, грозившая перерасти в погром, прошла под стенами российского посольства.

Фото опубликованные Шевченко. Как был сбит заходивший на посадку Ил-76. Боевик охраняющий место трагедии Ил-76 в Луганске. Полковник террористических НВФ Олег Анащенок, начальник управления так называемой «народной милиции ЛНР». Фото с место гибели полковник Олега Анащенока. Пред 1 из 5 След

«В то время это была самая большая одновременно потеря АТО в этой войне. И после короткого подъема от почти бескровного освобождения Мариуполя 13 июня, гибель 49 наших воинов, ушедших в небо в ночь на 14 июня, была шоком и невероятно придавила всю страну. Это после этого чуть не разнесли вдребезги посольство РФ в Киеве», – отмечает Шевченко.

Однако, несмотря на то, что возможная провокация, на которую возможно и рассчитывали в Кремле, не случилась – гибель украинских воинов не осталась неотомщенной. Шевченко напомнил об обстоятельствах украинской спецоперации против сил агрессора в Луганске.

«Но я хочу напомнить один малоизвестный факт. Считаю, что знать об этом не менее важно, чем вспоминать погибших 49 наших ребят. Так вот, за их смерть государство отомстило. Не сразу, правда, но наказание неизбежно пришло», – подчеркивает Шевченко.

Сьогодні багато хто згадував у скорботі трагічну загибель у збитому транспортнику Іл-76 під аеропортом Луганська 49… Geplaatst door Artem Shevchenko op Zondag 14 juni 2020

Месть как истинно «холодное блюдо» готовили долго и тщательно. Но в результате был уничтожен один из самых одиозных российских террористов, работавших в оккупированном Луганске и непосредственно ответственый за гибель украинского борта с десантниками.

«4 февраля 2017 в Луганске в результате операции украинских спецслужб с привлечением армейских спецназовцев был уничтожен управляемым взрывом полковник террористических НВФ Олег Анащенок, начальник управления так называемой «народной милиции ЛНР», – отмечает Шевченко.

«Это именно этот предатель в июне 2014 командовал всей ПВО у луганских террористов и был непосредственным организатором, к сожалению, удачной охоты за нашим транспортником. Так что среди памяти и скорби сегодня есть немного места и для гордости», – подытожил он.