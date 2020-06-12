«Реструктуризация» Донбасса под «русский мир»

Кремль продолжает обильно снабжать оккупационные власти Донбасса имеющимися у него ресурсами. В основном все уходит на поддержание коррупционной ренты.

Чем больше Кремль увеличивает финансирование псевдореспублик и оккупированного Крыма, тем больше денежных средств разворовывают их марионеточные правительства. При этом масштабы этого воровства способны вогнать в ступор любого, кто попытается оценить это «стихийное бедствие», пишет Telegram-канал «Вольнодумец».

Этот Telegram-канал отслеживает ситуацию на оккупированном Донбассе и в самой России

«Российская Федерация вкладывает значительные материальные и финансовые средства на существование оккупированного Крыма и так называемых самопровозглашенных республик «ЛДНР», – говорится в сообщении Telegram-канала.

Так, помимо приоритетного места для Крыма в ФЦП, Кремль всячески пытается замаскировать дополнительные денежные дотации для полуострова, «откусывая» средства у Южного и других федеральных округов и перенаправляя их на реализацию инфраструктурных проектов, способствующих дальнейшей милитаризации Крыма.

«При этом, в мае с.г. РФ выделила финансы на нужды только Севастополя (14,8 миллиона рублей), а не всего Крыма. Хотя несколькими месяцами ранее предполагалась дотация более 35 миллионов рублей всему полуострову, а Севастополю только 3 миллиона рублей. Это в свою очередь говорит как о финансовых проблемах РФ, так и тотальном недоверии Кремля к руководству Крыма», – подчеркивается в сообщении Telegram-канала.

Россия также ежегодно увеличивает долю в финансировании непризнанных «ЛДНР». Только на зарплаты их госслужащим, по данным из открытых источников выделяется $1,3 млрд, а по словам того же А.Навального на содержание оккупированного Донбасса Кремль ежегодно тратит $2 млрд.

«Однако, как свидетельствует практика, вместо того, чтобы средства шли по назначению, то есть на развитие этих территорий, они оседают в карманах представителей их местных властей, назначенных по указке из Москвы», – отмечается в сообщении Telegram-канала.

Чтобы хоть как-то закрыть брешь в «потере денег», оккупационные администрации «ЛДНР» продолжают так называемую «оптимизацию» угольной промышленности, целью которой является ликвидация части угледобывающих предприятий и передачу их производительных мощностей к т.н. «РП «Донбасуглереструктуризация».

«Кроме этого т.н. «министерство экономического развития ДНР» акцентирует внимание на отдельных негативных последствиях реструктуризации действующих предприятий, проще говоря закрытия. В частности, высокой вероятности снижения финансовых показателей т.н. «РП «Донбасуглереструктуризация», – подчеркивается в сообщении Telegram-канала.

Свидетельством того, что финансовая ситуация в недореспубликах критичная, может служить факт изготовления фальшивых российских банкнот оккупационной администрацией «ЛНР».Так, при личной протекции т.н. «министра внутренних дел ЛНР» И. Корнета в подвальных помещениях Луганского СИЗО организовано «типографию» по изготовлению фальшивых денежных знаков РФ.

«Фальшивые купюры номиналом 5 тыс. руб. в дальнейшем распространяются в продовольственных магазинах г. Луганска и в местных обменных пунктах валют, которые принадлежат «депутату народного совета ЛНР» В. Кишкинову», – говорится в сообщении Telegram-канала.

Задолженность по выплатам заработной платы за март-апрель этого года, простои производства, отток квалифицированных кадров, отсутствие заказов и оборотных средств, привели к значительному увеличению в июне социального напряжения среди работников практически всех предприятий «ЛДНР». Во многих трудовых коллективах критическая ситуация обострилась до предзабастовочного уровня.

«Показательным примером стала забастовка шахтеров в Антраците, которые не получают зарплату с марта, а жены шахтеров устраивают митинги и записывают видеообращения к местным властям о своем бедственном положении», – отмечается в сообщении Telegram-канала.

Чтобы и дальше распиливать российские бюджетные средства, направляемые в квазиреспублики, руководство «ЛДНР» планирует даже закрывать единственное, что хоть как-то работает на оккупированных территориях – угольные шахты. Это однозначно приведет к полному социальному кризису и полностью лишит шахтеров средств на существование.

«Этими самыми действиями, так называемое «руководство ЛДНР», изначально толкает людей в атмосферу преступности, после чего арестовывает их за правонарушения. Людей вынуждают воровать все, что только попадается под руку. Это и плитка, положенная в центре Донецка, и металлолом, оставленный после вывоза предприятий в Россию, и гуманитарка, привезенная в небольшом количестве из России. Экономическая ситуация в «ЛДНР» постоянно будет ухудшаться, ведь территории с таким статусом и с такими «лидерами» не развиваются», – подчеркивается в сообщении Telegram-канала.

На фоне пандемии Кремль дополнительно выделяет небольшие средства, догадываясь, что и они будут распилены. Может поэтому, понимая воровскую сущность «руководителей» «ЛДНР», Кремль разрешил продавать имущество шахт на металлолом, фактически узаконив воровство.

«Поэтому жители оккупированных территории считают глав «ЛДНР» мародерами, которые все разграбили. Из-за сложной ситуации на оккупированных территориях Донбасса, люди массово выезжают в поисках заработка в Россию», – отмечается в сообщении Telegram-канала.

В связи с этим на указанных территориях усиливается процесс вымывания людских ресурсов, что приводит к окончательной деградации социально-экономической ситуации в регионе, который некогда был локомотивом развития реального сектора экономики Украины.

«Жители «ЛДНР» пытаются получить российские паспорта не столько из патриотических побуждений и явно не из любви к нагрянувшему «русскому миру», а из-за понимания того, что Россия не предоставит им статус субъекта федерации, как это произошло с Крымом. Российский паспорт для них – это возможность уехать в другие регионы России в поисках лучшей жизни», – подчеркивается в сообщении Telegram-канала.

Таким образом, из всего вышеизложенного следует, что Российской Федерации не интересны ни проблемы жителей оккупированных территорий Донбасса и Крыма, ни перспективы развития этих регионов, ни даже осознание того факта, что вкладываемые в них ресурсы улетучиваются в никуда, точнее расползаются по карманам местных администраций, назначенных Москвой.

«Путину и Козаку даже на это наплевать. Основная задача – напичкать эти территории оружием, создать плацдарм для постоянной дестабилизации ситуации в Украине, не развивать, а уничтожать, в том числе и с помощью т.н. «руководства» оккупированных территорий», – отмечается в сообщении Telegram-канала.

Вместо того, чтобы сделать из Крыма и «ЛДНР» показательную картинку, так сказать «витрину русского мира» (особенно на фоне других квазиреспублик Южной Осетии, Абхазии и Приднестровья), и как это, возможно, задумывалось изначально, Россия фактически превратила их в «черную дыру», пожирающую их финансовые ресурсы.

«То есть, и в этом вопросе, как впрочем и в других, где нужен хозяйственный подход, со здравым смыслом, а не с пустой пропагандой, Москва снова опростоволосилась», – подчеркивается в сообщении Telegram-канала.

Постоянно назначая на руководящие посты в «республиках» воров и жуликов, Кремль показывает настоящее свое отношение к людям, которых он пришел якобы «защищать».

«С другой стороны, как Москва может управлять территориями других стран, когда она не может развивать свои собственные, постоянно «откусывая» у них средства на войну и содержание «ЛДНР»?», – резумируется в сообщении Telegram-канала.