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МИД призвал Евросоюз усилить санкции против России: в чем причина

"Главком"

Дмитрий Кулеба призывает ЕС усилить давление на Кремль из-за очередного незаконного референдума в Крыму.

Европейский союз должен усилить санкционное давление на Российскую Федерацию. Ведь несмотря на сегодняшние санкци Кремль продолжает грубо нарушать права человека и международные законы в аннексированном Крыму.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба во время заседания глав внешнеполитических ведомств стран ЕС, комментируя намерение России провести на захваченном ей полуострове референдум относительно изменений в конституцию.

В частности министр назвал подобное намерение недопустимым, ведь это противоречит нормам международного права, и призвал усилить давление на Москву. Он также подчеркнул, что вопрос деокккупации Крыма остается одним из ключевых приоритетов во взаимодействии Украины с Европейским Союзом.

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“Для того, чтобы реально изменить ситуацию, международный политическое, военное и экономическое давление на Москву должно усиливаться и становиться более сплоченным. И так должно продолжаться до полной деоккупации Крыма”, – подытожил он.

Напомним, что в этом году в России состоится референдум относительно внесения изменений в конституцию страны. Кроме нашумевшего “обнуления” президентских сроков российского лидера Владимира Путина, которое фактически превращает его в “вечного правителя”, один из самых острых вопросов касающихся референдума – планы Кремля провести его и на территории оккупированного Крыма, что противоречит международному праву.

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