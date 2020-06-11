Европейский союз должен усилить санкционное давление на Российскую Федерацию. Ведь несмотря на сегодняшние санкци Кремль продолжает грубо нарушать права человека и международные законы в аннексированном Крыму.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба во время заседания глав внешнеполитических ведомств стран ЕС, комментируя намерение России провести на захваченном ей полуострове референдум относительно изменений в конституцию.

В частности министр назвал подобное намерение недопустимым, ведь это противоречит нормам международного права, и призвал усилить давление на Москву. Он также подчеркнул, что вопрос деокккупации Крыма остается одним из ключевых приоритетов во взаимодействии Украины с Европейским Союзом.

“Для того, чтобы реально изменить ситуацию, международный политическое, военное и экономическое давление на Москву должно усиливаться и становиться более сплоченным. И так должно продолжаться до полной деоккупации Крыма”, – подытожил он.

Напомним, что в этом году в России состоится референдум относительно внесения изменений в конституцию страны. Кроме нашумевшего “обнуления” президентских сроков российского лидера Владимира Путина, которое фактически превращает его в “вечного правителя”, один из самых острых вопросов касающихся референдума – планы Кремля провести его и на территории оккупированного Крыма, что противоречит международному праву.