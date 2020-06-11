Украинские наемники в Сирии: ГРУ опозорилась новым фейком

Сотрудники ГРУ РФ, прикрываясь российскими наемниками из одиозной частной военной компании “Вагнер” пытаются очернить Украину, фальсифицируя присутствие украинских военных в Сирии.

Об этом сообщается на telegram-канале “Nachtigal“, который ведет журналист Игорь Соловей. По его словам, сейчас в сети активно распространяются фотографии с якобы “украинскими” надписями на стенах в южном Триполи, где ведут бои “вагнеровцы”.

“Смешной [фейк.- прим.ред.] потому, что в качестве доказательств представлены такие вот фото. Задайте себе вопрос: украинец смог бы назвать сам себя “хохлом”, выдать тризубец Посейдона за герб Украины и наконец написать с грубыми ошибками “Слава Украine”? А исполнители смогли”, – отмечает Соловей.

“Понятно, что это российские ИПСОшники из ГРУ ведут пропагандистскую компанию по втягиванию Украины, в том или ином виде, в ливийский конфликт, на стороне военного преступника Халифы Хафтара”, – подытоживает журналист.

Как ранее сообщал politua, в Украине разрабатываются два законопроекта, с помощью которых планируется урегулировать вопрос создания частных армий в государстве.