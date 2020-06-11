Россия строит очередное «Л/ДНР» в Одессе

Россия возобновила расшатывание Одесской области. Одесские сепаратисты, называющие себя группой «Вольный город Одесса», в очередной раз напомнили о себе.

Одесская область становится ареной по очередной атаке пророссийских элементов на целостность Украины. В частности вновь напомнил о себе четвертый элемент дестабилизации Одессы – сепаратистская группа «Вольный город Одесса» пишет на страницах издания «Одесского Курьера» военно-политический обозреватель Александр Коваленко.

По мере послабления карантинных мер весьма оживились и пророссийские элементы, до того не проявлявшие особой активности в реализации деструктивных указаний от своего работодателя. Но, это оживление, довольно серьезно коснулось Одессы и Одесской области в целом.

«Буквально вчера, в материале «Россия возобновила расшатывание Одесской области» я писал о том, что российские кураторы активизировали деятельность в Одесской области сразу по трем направлениям. Это задействование своих марионеток в болгарской общине, в частности, речь идет об одиозном Антоне Киссе, для культивации мифов про притеснение болгар в Болградском районе», – пишет военно-политический обозреватель.

Активизация своих влиятельных сторонников среди румынской общины, для содействия более масштабной и ускоренной, подпольной выдаче румынских паспортов в регионе известном как Бессарабия. И через городской совет Одессы продвижение старого, сепаратистского проекта «Порто Франко», в более аккуратной и скрытной обертке.

«Думаю все прекрасно помнят, как в Болгарии парламентарии решили высказать свое недовольство территориальными реформами в Украине, озаботившись судьбой Болградского района. Эта болезненная форма заботы вызвала волну возмущений не только в Украине, но и в самой Болгарии, в среде политических экспертов», – отмечает Коваленко.

Но, даже не смотря на то, что от высшего государственного уровня Украины, до самих жителей Болградского района и лидеров общин, болгарским парламентариям разъяснили ситуацию буквально на пальцах, с указанием пагубности их действий и присутствия явно манипуляции парламентариями пророссийским регентом Антоном Киссе, тема «притеснения» болгар в Украине стала главным лейтмотивом националистов в самой Болгарии.

«Учитывая тот факт, что практически все националистические организации в Болгарии имеют прямую аффилиацию с Россией, а некоторые из них существуют исключительно на транзакции из Москвы и участие в данной провокации такого персонажа как Антон Киссе, о том, откуда растут ноги у нынешнего расшатывания двусторонних отношений Украины и Болгарии, долго думать не приходится», – подчеркивает Коваленко.

Но если бы это был единственный эпизод. Ведь Одесская область – многонациональная, а именно вопросы национальных меньшинств всегда для России были излюбленной темой для манипуляций, с последующей хаотизацией. И как показывает время, следующая ставка была сделана на представителей румынского сообщества.

«В настоящее время резко активизировалась подпольная выдача румынских паспортов в Одесской области, в регионе известном как Бессарабия», – подчеркивает Коваленко.

Подпольная выдача румынских паспортов жителям Одесской области всегда имела место быть и на эту проблему неоднократно обращали внимание активисты и общественные деятели.

«Однако действия со стороны спецслужб на данном поприще больше напоминали толченье воды в ступе, нежели активную и высокоэффективную деятельность», – отмечает Коваленко.

В итоге, в одесский городской совет даже был избран депутатом человек, обладающий двойным, украино-румынским, гражданством – Виктор Баранский.

«Правда, в нынешний состав ему пробиться не удалось, но от того легче не стало, о чем еще напишу ниже», – подчеркивает Коваленко.

Во многом, одной из проблем для спецслужб в вопросе предотвращения получения гражданами Украины румынских паспортов является то, что Румыния, равно как и Венгрия, как ни странно, не выдает справок о двойном гражданстве.

Однако, по имеющейся информации, сейчас для проживающих в регионе Бессарабии Одесской области имеются негласные поблажки, относительно других получателей румынских паспортов.

Во-первых – дешевле, оформить можно в пределах 1 тыс евро.

Во-вторых, сроки оформления в пределах полугода, в то время как обычная выдача паспорта занимает около года.

В третьих, более лояльное отношение к «разделу в программе репатриации, касательно «близких родственников», проживавших в период с 1918 по 1940 год на территории Румынии.

«Таким образом, Румыния форсирует выдачу румынских паспортов жителям Одесской области. Болгария возмущается «ущемлением прав» болгар в Одесской области. Что-то еще? Разумеется, что-то еще будет», – отмечает Коваленко.

После встреч мэра Одессы Геннадия Труханова с небезызвестным депутатом ВР Вадимом Рабиновичем от политической силы «ОПЗЖ», одесский голова распорядился создать рабочую группу по вопросам восстановления и расширения полноценной деятельности специальной экономической зоны.

«Заниматься этим вопросом будут руководители департаментов и управлений муниципалитета, представители Одесского порта и администрации морских портов Украины», – подчеркивает Коваленко.

Если кто не догадался, то данное распоряжение это ничто иное, как первый шаг к созданию лайт-версии сепаратистского аналога «Порто Франко», на который и делалась ставка как главный дестабилизирующий элемент в регионе, с последующим выходом Одесской области из состава Украины.

«Подытожим?», – уточняет Коваленко.

Через подконтрольные России болгарские националистические группы и политические силы, как внутри Болгарии («Крепостта на България», «Оплот Болгария», партия «Возрождение» и др.), так и в Украине (главный проводник – Антон Киссе), ведется дестабилизация Одесской области.

Через румынский националистический реваншизм ведется, а в последнее время значительно ускорилась, выдача румынских паспортов жителям региона Бессарабии.

«Причем, выдача этих паспортов поддерживает на политическом уровне рядом местных депутатов и представителей власти, пророссийских взглядов», – отмечает Коваленко.

Кстати, эта ситуация очень напоминает прецедент незаконной выдачи российских паспортов жителям оккупированных территорий на Донбассе и в Крыму.

«Но, если на оккупированных территориях Россия может себе позволить создавать подобного рода гибридный внутренний раскол, то в остальной Украине она действует через подконтрольные ей марионеточные политические силы», – подчеркивает Коваленко.

Через городской совет в Одессе вновь пытаются, пока в латентной форме, но реализовать проект «Порто Франко», представляющий собой угрозу для целостности Украины.

«Ведь при наличии надуманных, но широко разрекламированных проблем болгарского, румынского и прочих нацменьшинств, терпящих «ущемление прав и свобод» от «деспотичных» Киевских властей, именно «Порто Франко» и сыграет главную партию раскола», – отмечает Коваленко.

Карантин послабили, пятая колонна активизировалась. Надеюсь это хорошо видно не только на местах, но в столице.

«Все эти факторы в равной степени должны влиять на обстановку в городе и области, создавая ускорение центробежным явлениям», – подчеркивает Коваленко.

Что же, как говорится, не прошло и полгода, а если быть точным, даже и суток, как в сеть сливается видео с одесскими «революционерами», готовыми бороться с фашистскими оккупантами.

«Так, видео группировка «Вольный Город Одесса», которая впервые появилась на просторах YouTube вначале мая 2020 года, разродилась очередным видео, в котором некие представители одесского сопротивления, участники партизанской группы из района Заставы, клятвенно пообещали присоединиться к борьбе против нацистов», – отмечает Коваленко.

Что же, глядя на это видео, а особенно на представленных на нем клоунов, с одной Сайгой-20 на четверых, как-то сложно всерьез воспринять данную постановку не Голливудских масштабов. Но, не спешите делать скорых выводов.

«Дело в том, что данное видео было очень быстро распространено по разного рода площадкам в социальных сетях и серому сегменту СМИ, имеющим прямую аффилиацию с российскими силовиками. То есть, это не просто видео, снятое четырьмя друзьями, перебравшими бабушкиного самогона и решивших устроить клоунаду», – подчеркивает Коваленко.

Оперативность распространения и задействованные ресурсы говорят о режиссированнии данного процесса. И не исключено, что даже за пределами Украины.

«Ведь на сегодняшний день, группировка «Вольный Город Одесса» ничем кроме угрожающих видео в самой Одессе или области не разродились, а все их видео снимаются в закрытых помещениях, не доказывающих их присутствие именно в нашем регионе», – отчеркиваетмечает Коваленко.

Такой стиль распространения некой угрожающей, будоражащей информации, напомнил недавний фейк с участием Юлии Чичериной. Напомню, что эта мадам утверждала, что она высадилась на Злотом берегу в Одессе, для обсуждения с участниками сопротивления акций на 2 мая.

«Этот фейк был развенчан в считанные часы, но за это время он создал волну, дискредитирующую возможности Украины предотвращать проникновение на свою территорию подобных Чичериной особ», – подчеркивает Коваленко.

Это своеобразный элемент создания ментального хаоса и сеянье сомнений в возможности силовых структур Украины. А так же моральная поддержка той части населения, что симпатизирует российским оккупантам.

«Где именно Чичерина делала свою ночную съемку псевдо-Золотого берега, сложно сказать, так же само, как и не возможно с уверенностью говорить о месте происхождения видео группировки «Вольный Город Одесса», – подчеркивает Коваленко.

Хотя, винтовка Сайга-20 в руках у одного из «партизан» почему-то напомнила Коваленко про центр «Партизан», под Санкт-Петербургом, в котором тренируются неонацисты со всего мира, под покровительством «Русского имперского движения». В этом центре очень фанатично любят Сайги.

«В любом случае, создание реального, полуреального или эфемерного, но образа некоего партизанского сопротивления в Одессе и области, это еще один элемент хаотизации обстановки в нашем регионе. И, похоже, за это направление российские оккупанты взялись активнее некуда», – подытожил Коваленко.