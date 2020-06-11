Крым пытается выжить при крупнейшей за последние 150 лет засухе

Аннексированный Россией полуостров Крым в настоящее время пытается пережить одну из самых масштабных засух за последние 150 лет. Наполнение водохранилищ за время российской оккупации уменьшилось до критического уровня.

Как сообщает OBOZREVATEL, в этом году крымчане рискуют и вовсе остаться без питьевой воды. Дело в том, что до аннексии около 85% потребностей Крыма в пресной воде обеспечивались Украиной: через Северо-Крымский канал, который соединяет Днепр с полуостровом. После того как Крым был оккупирован россиянами в 2014 году, поставки воды предсказуемо прекратились, а оккупационная администрация РФ начала пополнять запасы из водохранилищ естественного стока и подземных источников. Однако из-за засухи последних лет и бездумного выкачивания, воды стало критически не хватать.

“Нынешняя засуха в Крыму действительно самая масштабная. В Крыму всегда были проблемы с водой, но сейчас они обостряются, поскольку оккупанты используют питьевую воду на военные нужды производства заводов “Крымский титан” и “Крымсода”. И при этом еще и манипулируют, мол, для того, чтобы справиться с проблемой, Украина должна подать воду в Крым. Хотя это не так. Оккупанты взяли мирное население в заложники”, – пояснила ситуацию известный украинский публицист, крымчанка Лариса Волошина, которую цитирует OBOZREVATEL.

В свою очередь, экс-глава Совета министров АР Крым Сергей Куницын уверен, что ситуация с пресной водой в аннексированном Крыму критическая. В качестве примера он привел Чернореченское водохранилище, которое снабжает город Севастополь. В настоящее время оно наполнено лишь наполовину.

“Но если Севастополь, Ялта, Алушта еще как-то могут держаться за счет горных ручьев массива Ай-Петри, подземных вод, то Судак, Феодосия, Керчь и весь степной Крым без Северо-Крымского канала прожить не могут. Они рассказывают сказки, что пытаются перебросить воду из одних водохранилищ в другие, заверяя, что “нам воды хватит”. На самом деле, не хватит, водные ресурсы, которые эксплуатировали в годы оккупации, исчерпаны”, – подчеркнул Куницын.

По мнению экспертов, уже до конца июня нехватку питьевой воды особенно сильно почувствует Симферополь, Севастополь, Феодосия и весь степной полуостров. В этих регионах проживает подавляющее большинство крымского населения.

Как ранее сообщал politua, в Крыму заявили об угрозе для судоходства, которая вызвана обмелением.