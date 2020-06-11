Готовя почву для очередного скандала и попыток оправдаться перед международным сообществом за действия своей страны, полномочный представитель России на переговорах по Донбассу Борис Грызлов заявил, что Украина якобы вышла из Минского процесса.

По его словам, украинская сторона отказалась обсуждать политическую часть минского комплекса мер с представителями террористических организаций “ДНР” и “ЛНР”. Об этом он заявил журналистам, передает “Интерфакс”. Более того, российский политик решил, что Киев ведет переговоры с людьми, “которых сам и назначил”.

“Такая позиция фактически означает выход Украины из минского процесса”, – уверен он. Более того, Грызлов также заявил о том, что Украина якобы сорвала процесс обмена военнопленными, а одностороннее открытие Киевом пунктов пропуска на Донбассе в связи с ослаблением карантина – это “провокация”.

При этом, по его словам, “решение о прекращении огня Киевом не принято”. Напомним, только за 10 июня российские террористы на Донбассе нарушили режим “тишины” четырнадцать раз – вели огонь из минометов и гранатометов, использовали самодельные БПЛА-бомбардировщики и ранили двух украинских военнослужащих.