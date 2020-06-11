Россия становится центром по подготовке террористов

Россия обучает военному делу участников радикальных европейских и американских движений. Обученные в России люди участвуют в протестах в Европе и США.

Россия продолжает свою активную деятельность по дестабилизации ситуации в Европе и США. В частности на территории России проходят военную подготовку представители радикальных европейских и американских движений, говорится в редакционной статье опубликованной на страницах издания экспертного центра «The Institute for Global Threats and Democracies Studies» («IGTDS»), пр6евод статьи подготовило агентство «Цензор.НЕТ»

По данным немецкого издания «Focus», правые экстремисты из Германии проходят обучение с военным уклоном в лагере под Петербургом.

«Как сообщили журналисты, несколько участников курса являются членами партий «Третий путь» и «Молодые националисты», за которыми наблюдает федеральное ведомство по охране конституции», – пишет издание «IGTDS».

«Третий путь» был основан в 2013 выходцами из Национал-деократической партии и запрещенной организации Свободная Сеть Юг. У партии есть связи с правительством Ассада в Сирии и Хезболлой в Ливане.

«Третий Путь» подробно изложил призыв к бойкоту Израиля, называя Израиль «террористическим государством», – отмечает издание «IGTDS».

«Молодые националисты» – молодежная организация старейшей праворадикальной экстремистской партии в Германии, национал-демократической партии.

«Ее численность политически незначительна, всего около 300 членов, однако ее члены достаточно мотивированы, а четкая идеология позволяет проводить рекрутинговые кампании с использованием различных нарративов, включая экологические», – подчеркивает издание «IGTDS».

Согласно данным «Focus», боевики проходили подготовку в тренировочном центре «Партизан».

«IGTDS» пишет, что центр управляется организацией под названием «Российское Имперское Движение» («РИД»).

Точно так же, как и другие ультраправые по всему миру, российское «РИД» сконцентрировано на протестах памяти Джорджа Флойда и случаях мародерства в США.

«Разгул негров, антифа и либералов в США» были одной из тем видеообращения лидеров «РИД» от 5 июня», – отмечает издание «IGTDS».

В апреле США признали «РИД» террористической организацией, в которой состоят люди, «преследующие идеи превосходства белой расы». По данным Госдепа, у организации есть два тренировочных объекта в Петербурге.

«Один из них, по словам координатора Госдепартамента США по борьбе с терроризмом Натана Сейлза, фигурировал в расследовании взрыва в Гетеборге в 2016 году. Шведская прокуратура считает, что нападавшие – Виктор Мелин и Антон Тулин – прошли боевую подготовку в центре «Партизан», – подчеркивает издание «IGTDS».

«Партизан» входит в добровольное общество содействия армии, авиации и флоту ДОСААФ, официально поддерживаемому российскими военными.

«Анализ фотоматериалов, опубликованных на странице тренировочного центра в соцсети, указывает, что он расположен на юге острове Хейнясенмаа на Ладожском озере в 62 милях от Петербурга», – подчеркивает издание «IGTDS».

В «Партизане» проходят курсы urban warfare (боевые действия в условиях города), стрелковой подготовки, тактической медицине, высотной подготовки, военной психологии, выживания.

«Несмотря на то, что после обвинений со стороны шведской прокуратуры руководители «Партизана» заявляли, что не проводят занятий со взрывчаткой, курсы лагеря содержат элементы подготовки к работе со взрывными устройствами, в частности, минами МС-3, как составляющей мин-ловушек», – отмечает издание «IGTDS».

Анализ доступных фотографий дает возможность утверждать, что в подготовке используются автоматы Калашникова АК-74 5,45, АКМ 7,62, Сайга 20С (используется в спецподразделениях), пистолеты Макарова и P-443 Грач.

Групповые занятия по признакам похожи на обучение основам диверсионных операций и действиям разведывательных групп.

«Тренировочной и преподавательской деятельностью Центра занимаются ветераны боевых действий и действующие профессионалы военной разведки, воздушно – десантных войск, силовых специальных подразделений и учебного центра Министерства Обороны России», – подчеркивает издание «IGTDS».

Не возникает сомнений, что проведение подобных курсов действующими военнослужащими было бы невозможным без команды руководства. Выпускники из числа иностранных граждан после обучения перенаправлялись для участия в боевых действиях на востоке Украины на стороне пророссийских сепаратистов.

«Существует высокая вероятность того, что на начальном этапе работы «Партизан» осуществлял подготовку граждан России, присоединившихся к ИГИЛ, сообщается в отчете, со ссылкой на управляющего центром Дениса Гариева», – отмечает издание «IGTDS».

Несмотря на то, что официально «РИД» заявляет о том, что находится в оппозиции путинскому режиму, в действительности оно связано с властями, сообщает «IGTDS».

Во-первых, в занятиях по боевой подготовке используется боевое оружие. Правоохранительные органы не мешают мероприятиям, где отрабатывается тактика urban warfare (боевых действий в городских условиях).

Во-вторых, отправка подразделений в Украину и Сирию проходила под контролем российской военной разведки.

В-третьих, в 2012 году решением Министерства юстиции России лишь сайт «РИД» был признан экстремистским, но не сама организация.

«Немецкие службы безопасности полагают, что российский президент Путин в курсе существования подобного рода лагерей и как минимум позволяет им функционировать», – подчеркивает издание «IGTDS».

Несмотря на блокировку сайта у организации остается аккаунт в российской сети «ВКонтакте», а их страница имеет около 13 тысяч подписчиков. Кроме того, «РИД» имеет страницу на известном российском сайте «Одноклассники», пропагандирует свои идеи на резервных каналах в YouTube, а также в Facebook

«Политическая связь «РИД» с Кремлем осуществляется через петербургское отделение партии «Родина», в частности, ее лидера, депутата Государственной думы Алексея Журавлева, утверждается в отчете», – резюмирует издание «IGTDS».