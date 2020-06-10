Коррупция стала элементом гибридной войны против Украины

Борьба с коррупцией должна оставаться в ведении СБУ, так как коррупционная деятельность может использоваться спецслужбами России.

Служба безопасности Украины должна сохранить в своей власти серьезные инструменты для противодействия коррупции. Последнюю слишком часто используют в качестве элемента гибридной войны против Украины.

Об этом заявил заместитель руководителя по вопросам реформирования СБУ Сергей Пунь. Об этом сообщает СБУ на своем официальном сайте.

“Коррупция – это, в частности, одна из угроз национальной безопасности и элемент гибридной войны против Украины. Ведь российские спецслужбы (и не только они) вполне способны использовать коррупционные инструменты в своих целях”, – уточнил Пунь.

В качестве примера он напомнил попытки России устроить в Украине “мягкую федерализацию”. В рамках этого “проекта” вражеские спецслужбы собирались массово подкупать депутатов местных советов для принятия решений об экономической автономии территорий. Соответственно, в подобных случаях на первый план выходит не столько коррупционное правонарушение, как разведывательно-подрывная деятельность, уверен правоохранитель.

Поэтому, убежден Пунь, хотя расследованием коррупционных преступлений должны заниматься антикоррупционные органы, но вопросы, которые касаются государственной безопасности, следует оставить в компетенции СБУ.

Как ранее сообщал politua, в рядах СБУ был разоблачен высокопоставленный агент ФСБ РФ.