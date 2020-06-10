Спецслужбы Российской Федерации пытаются в очередной раз дестабилизировать Украину. С этой целью ими проводится спецоперация по поощрению жителей юга Украины к получению гражданства близлежащих государств.

Об этом на своей странице в социальной сети Facebook заявил руководитель Центра оборонных реформ Александр Данилюк. По его словам, в основном эта операция нацелена на украинскую Бессарабию.

“В этих целях россиянами в Молдове создана организация прикрытия, которая предоставляет гражданам Украины консультационную и организационную помощь при получении другого гражданства. Вероятно, операция будет сопровождаться попытками ухудшить украино-румынские отношения”, – пояснил Данилюк.

Кроме того, он напомнил, что еще в 2014 году на западе Одесской области российские спецслужбы уже пытались организовать сепаратистское отделение региона под эгидой террористической организации “Бессарабская народная республика”.

Ранее politua рассказывал о том, что массовые погромы и столкновения с правоохранителями, в которые переросли антирасистские протесты в США, могли организовать спецслужбы Российской Федерации.