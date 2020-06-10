Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что готов защищаться от попыток Кремля оккупировать его страну. Более того, он фактически обвинил Владимира Путина в желании захватить Беларусь.

Об этом в своем видеоблоге рассказал журналист Роман Цимбалюк. По его словам, в Александра Лукашенко “вселился Петр Порошенко” (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

“Сейчас, по сути, Лукашенко прямо заявляет о том, что Путин хочет его свергнуть. А сама Россия намерена поглотить Беларусь, в первую очередь военным путем”, – подчеркнул Цимбалюк.

В качестве примера он привел ряд цитат Александра Лукашенко с недавнего заседания белорусского правительства. На нем президент Беларуси заявлял, что современная радикальная оппозиция в его стране финансируется за счет российских олигархов.

“А мы знаем, что вряд ли кто-то из них будет вершить такие делишки в соседних странах, не согласовав это с Кремлем. Получается, что Лукашенко лично обвиняет Путина в том, что тот хочет подвинуть его с главного поста республики Беларусь”, – уточнил журналист.

“Мы не позволим им разделить Беларусь, как это было в 39 году, под Минском была граница западная… Я ни в коем случае никому не угрожаю, мы не собираемся ни на кого нападать. Но мы имеем все, чтобы защитить свою страну. Это ответ тем, кто сегодня думает, что мы тут закостенели и ничем не занимаемся. Многие забыли, что сделано. А мы вам покажем накануне выборов – мы создали свою страну, где могут жить наши дети. Сегодня ее отстоять надо!” – цитирует Цимбалюк белорусского президента.

“А кто ставит под сомнение белорусскую государственность? Кто ее сосед? Украина? Да нет, мы как бы очень даже неплохо относимся к беларусам и белорусскому государству. Поляки? Страна большая, мощная, со своими амбициями, но хотят ли они откусить кусок Беларуси? Вроде бы такого нет. Латвия и Литва? Тоже государства небольшие. А кто у Беларуси сосед на востоке? Точно такой же, как и у нас”, – иронично напомнил журналист.

Ранее politua рассказывал об угрозе, которую для всего мира представляет так называемое “обнуление” президентского срока Владимира Путина.