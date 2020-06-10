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Террористы отказались открывать КПВВ на Донбассе

"Слово і діло"

Боевики “Л/ДНР” заявили, что не будут открывать пункты въезда и выезда на линии соприкосновения на Донбассе.

Террористы “Л/ДНР” отказались открывать пункты пропуска на линии разграничения со своей стороны. Украина же возобновляет работу КПВВ с 10 июня в рамках смягчения карантина.

Как сообщают “Новости Донбасса”, намерение Украины открыть КПВВ “Станица Луганская” боевики “ЛНР” назвали “провокацией” и даже призвали местных жителей не приезжать на пункт пропуска.

В свою очередь “ДНР” также также не планирует открывать пункт пропуска на линии соприкосновения 10 июня. Пресс-офицер Государственной пограничной службы в составе Объединенных сил Игорь Лизогуб пояснил в комментарии “Интерфакс-Украина”, что несмотря на открытие украинской стороной КПВВ “Марьинка” и “Станица Луганская”, люди могут остаться без возможности пересечь линию соприкосновения.

“Мы не можем комментировать действия оккупационной власти. У нас командующий Объединенных сил определил возобновить пропуск, так что будем возобновлять. А уже завтра, как будет проходить процесс пропуска, тогда сможем сообщить более детально”, — уточнил он.

Как сообщал politua, с 10 июня на Донбассе возобновляют свою работу контрольные пункты въезда-выезда на линии разграничения.

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