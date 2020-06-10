Боевики “Л/ДНР” заявили, что не будут открывать пункты въезда и выезда на линии соприкосновения на Донбассе.

Террористы “Л/ДНР” отказались открывать пункты пропуска на линии разграничения со своей стороны. Украина же возобновляет работу КПВВ с 10 июня в рамках смягчения карантина.

Как сообщают “Новости Донбасса”, намерение Украины открыть КПВВ “Станица Луганская” боевики “ЛНР” назвали “провокацией” и даже призвали местных жителей не приезжать на пункт пропуска.

В свою очередь “ДНР” также также не планирует открывать пункт пропуска на линии соприкосновения 10 июня. Пресс-офицер Государственной пограничной службы в составе Объединенных сил Игорь Лизогуб пояснил в комментарии “Интерфакс-Украина”, что несмотря на открытие украинской стороной КПВВ “Марьинка” и “Станица Луганская”, люди могут остаться без возможности пересечь линию соприкосновения.

“Мы не можем комментировать действия оккупационной власти. У нас командующий Объединенных сил определил возобновить пропуск, так что будем возобновлять. А уже завтра, как будет проходить процесс пропуска, тогда сможем сообщить более детально”, — уточнил он.

Украина с 10 июня готова открыть КПВВ и впускать людей из ОРДЛО за пенсиями. В ОРДЛО отказались открывать КПВВ со своей стороны и пропускать людей. При этом орут про хунту, которая «не платит пенсии», и геноцид. Шизофренияhttps://t.co/BFKu4Ez0Mi. — Денис Казанський (@den_kazansky) June 9, 2020

Как сообщал politua, с 10 июня на Донбассе возобновляют свою работу контрольные пункты въезда-выезда на линии разграничения.