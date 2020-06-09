В Крыму заявили об угрозе для судоходства из-за обмеления

Речь идет о подходном канале к Керченскому порту. Оккупантам уже пришлось уменьшить разрешенную максимальную осадку судов.

За последний год подходной канал Керченского порта в аннексированном Россией Крыму обмелел на 20 сантиметров. Из-за этого оккупационная администрация была вынуждена уменьшить разрешенную максимальную осадку судов.

Об этом сообщает “Керчь.ФМ”. Новое распоряжение от 15 мая 2020 года определяет максимальную осадку кораблей в 5,1 метра. Предыдущее же действовало с 27 июня 2019 года и устанавливало осадку в 5,3 метра.

При этом следует отметить, что еще в январе прошлого года разрешенная осадка составляла 4,9 метра. Очевидно, с января по июнь 2019 года глубина канала увеличилась на 40 сантиметров – скорее всего, оккупанты были вынуждены проводить дноуглубительные работы.

“На данный момент наверняка можно говорить о том, что канал теряет глубину, а порт теряет возможности по приемке более грузоподъемных судов”, – уверены журналисты.

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