В 2014 году благодаря фейковой новости российского “Первого канала” боевики “Л/ДНР”, пытавшиеся удержать ДАП, были перебиты своими же.

Кремлевская пропаганда часто переходит все границы в своих попытках очернить Украину. Доходит и до случаев, когда жертвами российских пропагандистов становятся их собственные ручные террористы.

Об одном из таких примеров на своем telegram-канале рассказал блогер Денис Казанский. Ему удалось разыскать видео одного из приспешников Игоря “Стрелкова” Гиркина, который жаловался как из-за фейковой новости росТВ боевики “Л/ДНР” перестреляли друг друга под Донецким аэропортом (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

“Соратник Стрелкова Михаил Полынков (позывной Хрусталик) рассказал, как 26.05.2014 российский “Первый канал” запустил фейк о 500 правосеках, которые высадились в Донецком аэропорту и будут захватывать город”, – написал Казанский, сопроводив свой пост видеороликом, который показывает ту самую новость “Первого канала”.

“А буквально через час нашим ребятам из группы “Искра” поступит приказ грузиться в “Камазы”, с информацией о том, что им придется с боем прорываться через кольцо “правосеков”, которые якобы окружили ДАП”, – рассказал в найденном видео террорист. Далее, по его словам, боевики на грузовиках буквально вылетели с терроритории аэропорта, беспорядочно стреляя во все стороны и будучи уверенными, что идут на прорыв через позиции украинцев – но в итоге попав под огонь своих же.

Как ранее сообщал politua, в ООН озвучили количество пострадавших от военных действий на Донбассе детей.