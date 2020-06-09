Почему бастуют шахтеры «Комсомольской» в «ЛНР»?

Первая (частично) и вторая (практически полностью) смены шахте «Комсомольская» (РТК «Востокуголь») отказались выходить на поверхность до той поры, пока им не выплатят обещанные долги за март и апрель, пишет Telegram-канал «Вольнодумец», отслеживающий ситуацию на оккупированном Донбассе и в самой России.

До этого руководство уже более месяца давало соответствующие обещания, которые не были выполнены, сообщает Telegram-канал «Луганский инсайд»,.

«По имеющимся сведениям на данный момент под землей находится 128 человек. Уже вчера вечером им было перечислено 46% от мартовской зарплаты», – говорится в сообщении Telegram-канал «Луганский инсайд».

Вместо того чтобы снизить напряженность среди шахтеров, новоиспеченный руководитель «Востокугля» Владимир Шатохин (человек Сергея Курченко), намерен уволить их по статье, предварительно выплатив долги за март-апрель.

«Как мне сообщают, это «стиль руководства Шатохина». Тем кто не участвует в забастовке обещали отдать остатки марта, часть апреля и весь май на следующей неделе, но полагаю, что никто ничего не отдаст, ибо, как я уже писал, в бюджете на выплаты долгов нет средств, поэтому и смысла бастовать тоже особого нет», – подчеркивается в сообщении Telegram-канал «Луганский инсайд».

«Забастовка на шахте «Комсомольская» продолжается. Требования шахтеров остаются прежними – выплата задолженности за март и апрель для всех сотрудников шахты (включая тех, кто сейчас на поверхности). Рабочие автобусы на «Комсомольскую» отменены, а сам город неожиданно закрыли якобы на «карантин», – утояняют в сообщении Telegram-канал «Луганский инсайд».

По имеющимся данным, вчера на шахту приезжала съемочная группа «Луганск 24». Снимали репортаж о забастовке. Вот только выйдет ли он в эфир – сказать сложно. Так же, как мне сообщают, на шахту сегодня планирует приехать Министр топлива, энергетики и угольной промышленности Павел Мальгин.

В то же время, «министр топлива и угольной промышленности «ЛНР» Павел Мальгин, который сегодня приезжал на шахту «Комсомольская», пообещал найти деньги на выплаты задолженности по зарплате шахтерам в самое ближайшее время. Кроме того директором шахты Дюбой было обещано, что никого из бастовавших шахтеров увольнять не будут (это было сказано в присутствии министра). Кроме того на шахту сегодня приезжал мэр Антрацита Сергей Саенко. Кстати говоря, параллельно происходят не менее интересные события.

«Странное дело, когда пишут об отсутствии экономики в «ЛДНР», российская пропаганда кричит: клевета! Как появляются документы или видео, подтверждающие конкретные факты катастрофической ситуации в «ЛДНР», там молчек. Как воды в рот набрали», – пишет Telegram-канала «Вольнодумец».

В различных источниках, в том числе и «Вольнодумец», писали о катастрофической ситуации на шахтах «ЛДНР». Но местные пропагандисты все «опровергали». По их репортажам в «ЛДНР» только «развитие и процветание» и полная благодать. Но главное, там постоянно маячащая впереди морковка: «скоро мы будем в России».

«Карантин пошатнул экономику даже развитых стран. Ну а несуществующую экономику «ЛДНР», живущих исключительно на подачки РФ, карантин закатал под асфальт. Эти недореспублики, созданные волей Кремля и завезенной толпой российских кликуш в 2014 году, полностью руководимые из Москвы, ни на что не способны. И это было понятно с самого начала», – подчеркивает Telegram-канала «Вольнодумец».

Сейчас в ОРДЛО тотальная безработица. Те шахтеры, которые смеялись над трудовыми мигрантами Украины, которые поехали на заработки в Европу, сегодня за копейки работают на копанках в ОРДЛО и в Ростовской области. В ОРДЛО работают только предприятия, обслуживающие военную технику и 1 и 2-й Армейсике корпуса.

«Задержки выплаты зарплат по от 2-х до 6-ти месяцев почти норма. Вцелом, за время «процветания» промышленность оккупированной россиянами части Донбасса потеряла около 80% успешно работающих на 2014-й год шахт и заводов», – отмечает Telegram-канала «Вольнодумец».

А вот примерно с осени 2019 года, РФ решила «улучшить процветание». По приказу из Кремля в ОРДЛО началось массовое закрытие шахт. Список шахт и других предприятий, подлежащих закрытию, был утвержден «главами «ЛДНР» и, по словам местных шахтеров, в него все время добавляются новые объекты.

«РФ требует закрыть все угольные предприятий к концу 2021 года. Правда, возможно, оставят 4-5 шахт в «ДНР», которые выбрал Саша-стоматолог еще в сентябре 2019 года. Но то было еще до карантина», – подчеркивается в сообщении Telegram-канала «Вольнодумец».

Все давно уже говорили, что рано или поздно в «ЛДНР» рванет и ждали, когда рванет. И по другому не могло быть. Шахты затапливаются и скоро шахтная агрессивная вода появится на поверхности и в таких объемах, что ее не откачать.

«Рванет из-за отсутствия работы и зарплаты. От бесперспективности и безысходности, чем пронизано все существование, а не жизнь в «ЛДНР». И рвать в ОРДЛО похоже начало», – отмечается в сообщении Telegram-канала «Вольнодумец».

Ну а чтоб не говорили, что это придумали в Украине, ниже прилагается письмо шахтеров министру угольной промышленности «ЛНР».

«В общем, процветание продолжается. И не зря в «ЛДНР» народ кричит: откройте выезд в Украину. Ой, не зря! в сообщении», – резюмируют в сообщении Telegram-канала «Вольнодумец»