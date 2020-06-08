Протесты в США могла организовать Россия: Валерий Чалый

По мнению экс-посла Украины в США, ответственность за массовые беспорядки в Америке могут нести печально известные “кремлевские боты”.

К провоцированию массовых беспорядков в Соединенных Штатах Америки может быть причастна Россия. Организаторами погромов и столкновений с полицией могли выступить многочисленные сетевые боты.

Такое мнение в интервью телеканалу “Прямой” выразил бывший чрезвычайный и полномочный посол Украины в США Валерий Чалый. В частности, он напомнил, что американские эксперты неоднократно указывали на наличие зарубежных организаторов протестных акций (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

“Создавались или работали так называемые пранкеры, которые постоянно пытались нивелировать успехи [власти,- прим.ред.] или сделать из этого историю, которая была бы токсичной”.

Дипломат привел собственный пример, когда в соцсети Facebook от его имени мошенники в США приглашали на работу, при этом требуя некий “первый взнос”. Когда преступная схема была раскрыта, выяснилось, что ее организаторы – россияне.

“Но с правовой точки зрения их невозможно взять за жабры, что называется. Потому что надо показать, что это мошенничество, доказать это. А если люди сидят в Европе или в России, или в Иране, или в другом месте, то их очень трудно привязать [к этому,- прим.ред]. Поэтому даже американская правовая система не готова полностью к реагированию на такие атаки… Поэтому отвечая на ваш вопрос я не буду утверждать, но могу предположить, что такие операции проводились”, – подвел итог Чалый.

Как ранее рассказывал politua, протесты в США вполне могут перерасти в полноценную гражданскую войну.