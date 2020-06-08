Что сулит Донбассу «гуманитарная программа «ДНР»?

Как стало известно, граждане Украины и особенно, зарегистрированные в Донецкой области имеют уникальную возможность поправить свое материальное положение за счет «ДНР». В вопросе воровства российских денег выделяемых для «ДНР» продолжает разбираться Telegram-канал «Вольнодумец», отслеживающий ситуацию на оккупированном Донбассе и в самой России

«Цитируем документы из «ДНР», – говориться в сообщении Telegram-канала.

Далее приводится выдержка из «документа» циркулирующего в «ДНР». В соответствии с этим документом оккупационные власти «республики» оказывают «гуманитарную помощь» населению Донбасса на подконтрольных Киеву территориях.

«Гумпрограмма «Единый Донбасс» действует в регионе с 2017 года. Она подразумевает оказание помощи мирному населению подконтрольного Киеву Донбасса. В частности, для жителей оказывается медицинская, финансовая и правовая поддержка», – говорится в документах «ДНР».

В частности отмечается, что по направлению «Здравоохранение» предусмотрено 12 видов медицинской помощи, в том числе химиотерапия и оперативная онкология, родовспоможение и оперативная гинекология, эндопротезирование и вакцинация.

«Читаем в курсирующих в «ДНР» документах», – отмечает в сообщении Telegram-канала.

1. «Медики «ДНР» в 2019 году оказали помощь свыше 5,5 тысячам жителей подконтрольной украинским властям территории», о чем 24.12.2019 года сообщили в министерстве здравоохранения «ДНР».

2. «В рамках реализации гуманитарной программы по воссоединению народа Донбасса в республиканских учреждениях министерства здравоохранения «ДНР» с начала 2019 года медицинскую помощь получили 5565 пациентов с территории Донецкой области, временно подконтрольной Украине».

Уточняется, что в «Донецком «Республиканском центре охраны материнства и детства» 270 женщин получили качественную медицинскую помощь по направлению «Родовспоможение и оперативная гинекология».

«В свою очередь специалисты института неотложной и восстановительной хирургии имени В.К. Гусака оказали помощь более 950 пациентам из подконтрольной Киеву части Донбасса», – подчеркивается в сообщении Telegram-канала.

По направлению «Оказание многопрофильной специализированной медицинской помощи – амбулаторной и стационарной» в ДоКТМО помощь получили 3791 пациент. Также, работники Республиканской детской клинической больницы (РДКБ) Донецка оказали помощь 368 детям из подконтрольных украинским властям районов региона.

«В рамках направления «Вакцинация», на базе РДКБ помощь оказана 154 малышам», – отмечается в сообщении Telegram-канала.

Кроме того детальное изучение таких документов порождает ряд вопросов.

«Хочется спросить, кто эти люди? Укажите ФИО и размер помощи людям на подконтрольной Украине территории? Вы хотите сказать, что «ДНР» помогает людям, чьи дома разрушены обстрелами российской артиллерии?», – подчеркивается в сообщении Telegram-канала

«Вы лечите тех, кто получил ранения от ваших обстрелов? Вы помогаете тем, у кого бизнес, дома и другое имущество отобрал «русский мир»?», – уточняется в сообщении Telegram-канала.

Да если такие люди и появятся, то прежде чем выдать копеечную помощь, вы заставите их в пропагандистских целях написать, что это сделали ВСУ. Вы не способны на помощь.

«Вы – орда, захватывающая и пожирающая все на своем пути. И это доказано историей. А вы о помощи тем, кого выгнали со своих домов?», – отмечается в сообщении Telegram-канала.

При этом можно спокойно относиться к тому, что кто-то за медпомощью обратился в «ДНР», если там есть родственники. В безвыходной ситуации человек может обращаться куда угодно.

«Но какая реальная помощь в медучреждениях «ДНР» оказывается приезжим, как выкачиваются из них деньги, уже много раз писалось. А вот «ДНР» не смогла предоставить списки лиц, которым была оказана реальная медицинская помощь», – подчеркивается в сообщении Telegram-канала.

Лучше было бы, если б РФ взяли такие списки и отправили в Украину с целью подтвердить получение этими 5,5 тысячами людей мнимой помощи «ДНР». С украинской стороны все легко проверить: сразу же будет информация пограничников о пересечении этими людьми КПВВ. А получали ли они что-либо из «ДНР», мы узнаем от них.

«Но такой информации что-то не видно. Ну а в Еленовке или Александровке, денеэровские спецы из Фонда нарисуют любые списки для не владеющих ситуацией москвичей», – отмечается в сообщении Telegram-канала.

«Грозные ребята со Счетной палаты и Следственного комитета РФ, ау! Тут местные умельцы-эмемемщики такие ведомости и отчеты вам рисуют, что морды у них растут, как на дрожжах! С российскими кураторами в «ДНР» они-то уже нашли общий язык», – уточняется в сообщении Telegram-канала.

И в заключение обратим внимание еще на ряд обстоятельств.

«Может вы совершите «туристическую поездку» по «процветающим» объектам и городам Донбасса, разрушенным и разворованным вашими солдатами, куда как в бездонную дыру умельцы «ДНР» три года списывают ваши бюджетные средства? Не хотите? Оно и понятно. Вы такое уже видели в Приднестровье, Чечне, Абхазии, Южной Осетии, теперь вот в Луганске и Донецке», – подчеркивается в сообщении Telegram-канала.

«Если не мы и ни другие страны, то Господь остановит ваш «русский мир» и воздаст вам за содеянное. Не сомневайтесь», – резюмируется в сообщении Telegram-канала.