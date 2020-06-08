Кремлевские архитекторы хаоса в Ливии

Задержанные в Ливии российские шпиона за год допросов рассказали много интересных подробностей, по планам дестабилизации этой страны Кремлем.

На фоне оглушительных побед, на ливийском фронте подразделений Правительства национального согласия (официально признанного на международном уровне и ООН), весьма примечательным оказалось дальнейшее развитие истории с захваченным в 2019 году в Ливии российскими шпионами, пишет на страницах издания «Одесского Курьера» военно-политический обозреватель Александр Коваленко.

«Напомню, что в мае 2019 в Ливии были задержаны некие Максим Шугалей и Самир Сейфан, которых Триполи обвинило в шпионаже, а МИД РФ называло задержанных сотрудниками Фонда защиты национальных ценностей, членами исследовательской группы, занимающейся гуманитарной, культурной и политической ситуацией в Ливии», – пишет военно-политический обозреватель.

Собственно, за год своего пребывания в триполитанской тюрьме, «гуманитарии» Максим Шугалей и Самир Сейфан рассказали очень много интересного.

«В частности, Максим Шугалей и Самир Сейфан, имеют прямое отношение к медиа-группе Евгения Пригожина, руководителя ЧВК «Вагнер», и их задача в Ливии заключалась в предоставлении регулярной отчетности об экономической и военной ситуации в стране, вербовке ливийцев, препятствовании строительства военной базы США и способствованию размещению российских войск в стране», – подчеркивает Коваленко.

Так же Максим Шугалей и Самир Сейфан контактировали с беглым сыном свергнутого Муаммара Каддафи – Саифом Каддафи, с целью обсуждения лоббирования его президентской кампании в Ливии.

«Собственно, наговорили схваченные шпионы за этот год более чем предостаточно, чтобы осознать весь масштаб вмешательства России во внутренние дела Ливии. И в этом нет ничего удивительного, ведь Кремль уже давно прослыл в мире, как один из наиболее фанатичных и неистовых архитекторов хаоса», – отмечает Коваленко.

На сегодняшний день Ливия для России представлялась не только лакомым куском нефтяного шельфа, или выгодным геополитическим плацдармом в Северной Африке, но и элементом гуманитарного давления на Европу. Ведь Ливия, куда более выгодная площадка для отправки тысяч, десятков тысяч… сотен тысяч беженцев в страны ЕС, дестабилизируя их тем самым, нежели, куда более отдаленная Сирия.

«Создание гуманитарного коллапса в Ливии менее затратное занятие и с более высоким КПД. Причем в Кремле, решив поддержать военную операцию ЛНА, намеревались одним выстрелом убить сразу двух зайцев. Привести к власти марионеточного фельдмаршала Халифу Хафтара и хаотизировать беженцами Европу, бегущими из горящего Триполи», – подчеркивает Коваленко.

«Таким образом, свержение международно-признанного правительства в Триполи и возвращение на шахматную доску большой политики сына Каддафи, с безраздельным доминированием Халифы Хафтара, и утопающая на фоне этих процессов, в волнах беженцев Европа, что может быть более прекрасным зрелищем для амбиций Кремля в регионе?», – уточняет он.

Однако спецслужбы РФ опять продемонстрировали уровень своей многолетней деградации и, задержание российских шпионов, не только предзнаменовало фиаско глобальных российских планов по Ливии, но и раскрыло сеть российского влияния на выборы в целом ряде африканских стран.

«Кроме того, российская коса в Ливии нашла на турецкий камень, знатно её притупивший до этого в сирийской провинции Идлиб, а теперь тотально нивелировавший на ливийском плацдарме. А показания задержанных шпионов это как вишенка на торте российского провала в Ливии, с акцентом на том, что архитектор хаоса уже не тот», – подытожил Коваленко.