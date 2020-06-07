Путинские имиджмейкеры пилят бюджеты на провалах
В России стало известно, кому налогоплательщики платят миллиарды за провальный имидж нацлидера Путина. Под него «копают» уже сами единороссы.
В политических кулуарах единороссов ходит анонимка о том, что начальник управления нашего президента по обеспечению деятельности госсовета Александр Харичев не только построил целую систему формирования общественного мнения через близких ему политтехнологов, но и прокручивает через нее огромные суммы из бюджета, пишет на страницах платформы «Yandex.Zen», редакция информационного проекта «Сделано не в СССР».
«Согласно указу президента, на это управление возложено обеспечение взаимодействия главы государства с экспертным сообществом, мониторинг и анализ социальных процессов. Другими словами, «контора» следит за тем, что мы, простой народ, пишем о нашем любимом президенте в социальных сетях и мессенджерах», – пишет редакция.
Поскольку аппарат президента не ведет избирательных кампаний, понятно, что это управление активно привлекается на период выборов. Причем не только федеральных, но и региональных, буквально занося на руках в губернаторские кресла «нужных людей».
«А стоит такая работа совсем недешево – сотни миллионов рублей из наших карманов», – отмечает редакция.
«Говорят, глава государства ранее не питал интереса к внутриполитическим играм – его привлекали внешнеполитические «великие дела» и, отчасти, отдельные экономические вопросы, вроде, нацпроектов, которые обходятся нам в миллиарды рублей», – уточняет редакция.
Однако из-за сложившейся ситуации с рейтингом президент может не избраться (по крайней мере, легитимно) на пятый срок, и тогда пропадает смысл в затеянном «обнулении» президентских сроков.
|Таблица: Динамика доверия (по результатам открытого вопроса)
|ноя.17
|июн.18
|сен.18
|мар.19
|июн.19
|сен.19
|янв.20
|апр.20
|май.20
|Владимир Путин
|59
|48
|39
|41
|40
|39
|35
|28
|25
|Сергей Шойгу
|23
|18
|15
|16
|17
|13
|19
|13
|14
|Михаил Мишустин
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|3
|13
|11
|Владимир Жириновский
|14
|14
|15
|16
|15
|14
|14
|11
|10
|Сергей Лавров
|19
|14
|10
|14
|13
|14
|17
|11
|9
|Геннадий Зюганов
|10
|7
|8
|8
|9
|6
|7
|6
|4
|Сергей Собянин
|3
|3
|4
|4
|3
|2
|2
|4
|4
|Алексей Навальный
|2
|2
|3
|3
|3
|3
|3
|4
|4
|Павел Грудинин
|–
|7
|4
|5
|3
|3
|2
|2
|3
|Дмитрий Медведев
|11
|9
|10
|13
|11
|9
|5
|3
|2
|Николай Бондаренко
|–
|–
|<1
|<1
|1
|–
|–
|1
|2
|Сергей Глазьев
|–
|–
|–
|–
|<1
|–
|–
|2
|2
|Валентина Матвиенко
|2
|2
|1
|3
|3
|2
|2
|1
|2
|Никому не доверяю / всем не доверяю
|14
|21
|18
|17
|18
|24
|22
|12
|16
|Не интересуюсь политикой / политиками
|1
|1
|1
|1
|1
|1
|<1
|<1
|<1
|Затрудняюсь ответить / не знаю / нет ответа
|11
|12
|18
|16
|18
|14
|17
|33
|33
|Метод проведения
|личное интервью
|телефонный опрос
«Из-за этого медийные кампании сейчас нужны главе государства как воздух. Поэтому этому самому Харичеву, о котором злословят единороссы, стекаются огромные суммы, в частности, отобранные у нас на дорогущий пиар всенародного голосования по поправкам к Конституции, а также на региональные избирательные кампании», – подчеркивает редакция.
Очевидно, что накануне «обнуления» этот денежный ручеек превратился в полноводную реку, и это не дает покоя другим участниками политического процесса.
«Отсюда стали возникать вопросы о целесообразности освоения огромных бюджетов и Харичеву стали припоминать старые обвинения в коррупции», – отмечает редакция.
|Доверие политикам (суммы ответов «безусловно доверяю» и «скорее доверяю»)
|10.05.2020
|17.05.2020
|24.05.2020
|31.05.2020
|Путин В.В.
|67.1
|67.9
|68.9
|67.5
|Мишустин М.В.
|50.8
|50.0
|52.5
|51.1
|Жириновский В.В.
|32.7
|30.9
|33.7
|33.3
|Зюганов Г.А.
|30.3
|29.6
|30.8
|30.4
|Медведев Д.А.
|25.9
|25.2
|24.6
|27.0
|Миронов С.М.
|24.6
|27.3
|27.5
|26.8
К слову, близкие к Кремлю Telegram-каналы заговорили о грядущей смене имиджа нашего президента с «доброго дедушки» на «сильную руку».
Ситуацию, в частности специально для Telegram-канала «Кремлевский безБашенник» ситуацию прокомментировал обозреватель издания «КоммерсантЪ» Дмитрий Дризе.
«Возможная перезагрузка российской политической системы дает повод по-новому взглянуть на ряд старых-новых тезисов. Например, о возможной опале Сергея Собянина или же, наоборот, возвышении его до премьерского уровня. Кроме того, возникла очередная порция слухов о досрочных выборах в Госдуму – в декабре», – заявил Дризе.
|Недоверие политикам (суммы ответов «безусловно не доверяю» и «скорее не доверяю»)
|10.05.2020
|17.05.2020
|24.05.2020
|31.05.2020
|Медведев Д.А.
|65.6
|67.1
|66.6
|64.5
|Жириновский В.В.
|57.2
|58.7
|56.9
|60.0
|Зюганов Г.А.
|55.5
|55.4
|55.7
|56.1
|Миронов С.М.
|45.2
|44.8
|43.9
|46.2
|Путин В.В.
|28.4
|28.2
|27.5
|29.1
|Мишустин М.В.
|27.5
|27.9
|27.8
|29.1
Дризе подробно остановился на ситуации в российской столице – Москве.
«Что касается московского мэра – его позиции серьезно усилились во время пандемии и многим это не может нравиться. Тем не менее, Сергей Семенович сейчас – очень нужный Владимиру Путину политик. Он не боится быть непопулярным. С уходом Дмитрия Медведева в тень, таких политиков в вертикали не осталось», – отмечает Дризе.
«А завалов, которые необходимо разгребать, накопилось немало. Тем более, надо на кого-то «списать» все карантинные неудобства. Так что Собянин нужен. В каком качестве – неважно, он просто – нужен. И у него есть большие перспективы. Он играет роль «злого следователя», – уточнил он.
Правда Дризе выражает скептицизм насчет действий нового премьер-министра Мишустина, которого фактически бросают «грудью на амбразуру».
«Направлять Мишустина на непопулярные направления опасно, потому что это – личная кандидатура Президента. К тому же в Кремле есть большая вера в цифровизацию, которую Михаил Владимирович собой отождествляет. Так что у него есть конкретная задача», – подчеркивает Дризе.
Коснулся Дризе и роли Госдумы в предстоящем «переделе власти» в России. Большинство «единоросов» поддерживающих Путина цепляются уже за неактуальный проект.
«Теперь – что касается Думы. Тезисы Вячеслава Володина «Путин – это Россия» и «Берегите Президента – это наше единственное достояние», скорее всего, потеряли актуальность, уж больно отдают «совком», – отмечает Дризе.
«И это совсем не ложится в канву упомянутой цифровизации – новой «корневой» идеи, как сделать экономику эффективной. То есть это уже не «КрымНаш» – это некий технологический рывок. Поэтому нужно хотя бы внешне демонстрировать респектабельность», – добавляет он.
Из этого Дризке делает вывод, что нынешней Госдумой уже сделавшей свое дело, – скорее всего пожертвуют. Она становится обузой, камнем тянушем власть вниз.
«Собственно, и весь состав Думы вполне можно принести в жертву обновлению. К тому же нужно возвращать из тени Дмитрия Медведева. Он же все-таки – лидер «Единой России», как-никак», – подчеркивает Дризе.
«Так что перевыборы также выглядят логичными. Здесь можно вспомнить старые идеи Алексея Кудрина: давайте проведем досрочные выборы – ради реформ. Или – их иллюзии», – подчеркивает Дризе.
В свою очередь редакция информационного проекта «Сделано не в СССР» уточняет, что:
«Честно говоря, хорошим специалистам денег не жалко, пусть даже они пиарят «обнуление». Да вот только пиар какой-то странный», – пишет редакция.
«То «обнуление» рекламирует девочка, которая была лицом «ПоПойки», то YouTube блокирует рекламные ролики из-за нарушения прав ЛГБТ-сообщества, то герои роликов (тот же Артем Лебедев) заявляют, что их заставили участвовать в съемках обманом», – отмечает редакция.
И в завершении пару риторических вопросов к российским властям об использование бюджетных средств…
«Спрашивается тогда, за что получает Харичев и его команда огромные деньги из наших карманов?», – подчеркивает редакция.
«И, вообще, нужно ли на это тратить наши деньги?», – подытожила редакция.