Путинские имиджмейкеры пилят бюджеты на провалах

В России стало известно, кому налогоплательщики платят миллиарды за провальный имидж нацлидера Путина. Под него «копают» уже сами единороссы.

В политических кулуарах единороссов ходит анонимка о том, что начальник управления нашего президента по обеспечению деятельности госсовета Александр Харичев не только построил целую систему формирования общественного мнения через близких ему политтехнологов, но и прокручивает через нее огромные суммы из бюджета, пишет на страницах платформы «Yandex.Zen», редакция информационного проекта «Сделано не в СССР».

«Согласно указу президента, на это управление возложено обеспечение взаимодействия главы государства с экспертным сообществом, мониторинг и анализ социальных процессов. Другими словами, «контора» следит за тем, что мы, простой народ, пишем о нашем любимом президенте в социальных сетях и мессенджерах», – пишет редакция.

Поскольку аппарат президента не ведет избирательных кампаний, понятно, что это управление активно привлекается на период выборов. Причем не только федеральных, но и региональных, буквально занося на руках в губернаторские кресла «нужных людей».

«А стоит такая работа совсем недешево – сотни миллионов рублей из наших карманов», – отмечает редакция.

«Говорят, глава государства ранее не питал интереса к внутриполитическим играм – его привлекали внешнеполитические «великие дела» и, отчасти, отдельные экономические вопросы, вроде, нацпроектов, которые обходятся нам в миллиарды рублей», – уточняет редакция.

Однако из-за сложившейся ситуации с рейтингом президент может не избраться (по крайней мере, легитимно) на пятый срок, и тогда пропадает смысл в затеянном «обнулении» президентских сроков.

Таблица: Динамика доверия (по результатам открытого вопроса) ноя.17 июн.18 сен.18 мар.19 июн.19 сен.19 янв.20 апр.20 май.20 Владимир Путин 59 48 39 41 40 39 35 28 25 Сергей Шойгу 23 18 15 16 17 13 19 13 14 Михаил Мишустин – – – – – – 3 13 11 Владимир Жириновский 14 14 15 16 15 14 14 11 10 Сергей Лавров 19 14 10 14 13 14 17 11 9 Геннадий Зюганов 10 7 8 8 9 6 7 6 4 Сергей Собянин 3 3 4 4 3 2 2 4 4 Алексей Навальный 2 2 3 3 3 3 3 4 4 Павел Грудинин – 7 4 5 3 3 2 2 3 Дмитрий Медведев 11 9 10 13 11 9 5 3 2 Николай Бондаренко – – <1 <1 1 – – 1 2 Сергей Глазьев – – – – <1 – – 2 2 Валентина Матвиенко 2 2 1 3 3 2 2 1 2 Никому не доверяю / всем не доверяю 14 21 18 17 18 24 22 12 16 Не интересуюсь политикой / политиками 1 1 1 1 1 1 <1 <1 <1 Затрудняюсь ответить / не знаю / нет ответа 11 12 18 16 18 14 17 33 33 Метод проведения личное интервью телефонный опрос

«Из-за этого медийные кампании сейчас нужны главе государства как воздух. Поэтому этому самому Харичеву, о котором злословят единороссы, стекаются огромные суммы, в частности, отобранные у нас на дорогущий пиар всенародного голосования по поправкам к Конституции, а также на региональные избирательные кампании», – подчеркивает редакция.

Очевидно, что накануне «обнуления» этот денежный ручеек превратился в полноводную реку, и это не дает покоя другим участниками политического процесса.

«Отсюда стали возникать вопросы о целесообразности освоения огромных бюджетов и Харичеву стали припоминать старые обвинения в коррупции», – отмечает редакция.

Доверие политикам (суммы ответов «безусловно доверяю» и «скорее доверяю») 10.05.2020 17.05.2020 24.05.2020 31.05.2020 Путин В.В. 67.1 67.9 68.9 67.5 Мишустин М.В. 50.8 50.0 52.5 51.1 Жириновский В.В. 32.7 30.9 33.7 33.3 Зюганов Г.А. 30.3 29.6 30.8 30.4 Медведев Д.А. 25.9 25.2 24.6 27.0 Миронов С.М. 24.6 27.3 27.5 26.8

К слову, близкие к Кремлю Telegram-каналы заговорили о грядущей смене имиджа нашего президента с «доброго дедушки» на «сильную руку».

Ситуацию, в частности специально для Telegram-канала «Кремлевский безБашенник» ситуацию прокомментировал обозреватель издания «КоммерсантЪ» Дмитрий Дризе.

«Возможная перезагрузка российской политической системы дает повод по-новому взглянуть на ряд старых-новых тезисов. Например, о возможной опале Сергея Собянина или же, наоборот, возвышении его до премьерского уровня. Кроме того, возникла очередная порция слухов о досрочных выборах в Госдуму – в декабре», – заявил Дризе.

Недоверие политикам (суммы ответов «безусловно не доверяю» и «скорее не доверяю») 10.05.2020 17.05.2020 24.05.2020 31.05.2020 Медведев Д.А. 65.6 67.1 66.6 64.5 Жириновский В.В. 57.2 58.7 56.9 60.0 Зюганов Г.А. 55.5 55.4 55.7 56.1 Миронов С.М. 45.2 44.8 43.9 46.2 Путин В.В. 28.4 28.2 27.5 29.1 Мишустин М.В. 27.5 27.9 27.8 29.1

Дризе подробно остановился на ситуации в российской столице – Москве.

«Что касается московского мэра – его позиции серьезно усилились во время пандемии и многим это не может нравиться. Тем не менее, Сергей Семенович сейчас – очень нужный Владимиру Путину политик. Он не боится быть непопулярным. С уходом Дмитрия Медведева в тень, таких политиков в вертикали не осталось», – отмечает Дризе.

«А завалов, которые необходимо разгребать, накопилось немало. Тем более, надо на кого-то «списать» все карантинные неудобства. Так что Собянин нужен. В каком качестве – неважно, он просто – нужен. И у него есть большие перспективы. Он играет роль «злого следователя», – уточнил он.

Правда Дризе выражает скептицизм насчет действий нового премьер-министра Мишустина, которого фактически бросают «грудью на амбразуру».

«Направлять Мишустина на непопулярные направления опасно, потому что это – личная кандидатура Президента. К тому же в Кремле есть большая вера в цифровизацию, которую Михаил Владимирович собой отождествляет. Так что у него есть конкретная задача», – подчеркивает Дризе.

Коснулся Дризе и роли Госдумы в предстоящем «переделе власти» в России. Большинство «единоросов» поддерживающих Путина цепляются уже за неактуальный проект.

«Теперь – что касается Думы. Тезисы Вячеслава Володина «Путин – это Россия» и «Берегите Президента – это наше единственное достояние», скорее всего, потеряли актуальность, уж больно отдают «совком», – отмечает Дризе.

«И это совсем не ложится в канву упомянутой цифровизации – новой «корневой» идеи, как сделать экономику эффективной. То есть это уже не «КрымНаш» – это некий технологический рывок. Поэтому нужно хотя бы внешне демонстрировать респектабельность», – добавляет он.

Из этого Дризке делает вывод, что нынешней Госдумой уже сделавшей свое дело, – скорее всего пожертвуют. Она становится обузой, камнем тянушем власть вниз.

«Собственно, и весь состав Думы вполне можно принести в жертву обновлению. К тому же нужно возвращать из тени Дмитрия Медведева. Он же все-таки – лидер «Единой России», как-никак», – подчеркивает Дризе.

«Так что перевыборы также выглядят логичными. Здесь можно вспомнить старые идеи Алексея Кудрина: давайте проведем досрочные выборы – ради реформ. Или – их иллюзии», – подчеркивает Дризе.

В свою очередь редакция информационного проекта «Сделано не в СССР» уточняет, что:

«Честно говоря, хорошим специалистам денег не жалко, пусть даже они пиарят «обнуление». Да вот только пиар какой-то странный», – пишет редакция.

«То «обнуление» рекламирует девочка, которая была лицом «ПоПойки», то YouTube блокирует рекламные ролики из-за нарушения прав ЛГБТ-сообщества, то герои роликов (тот же Артем Лебедев) заявляют, что их заставили участвовать в съемках обманом», – отмечает редакция.

И в завершении пару риторических вопросов к российским властям об использование бюджетных средств…

«Спрашивается тогда, за что получает Харичев и его команда огромные деньги из наших карманов?», – подчеркивает редакция.

«И, вообще, нужно ли на это тратить наши деньги?», – подытожила редакция.