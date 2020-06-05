В России наступил коронавирусный коллапс в регионах

В Россию возвращается коронавирусный коллапс, из которого она и не выходила. На фоне ежесуточного плато по заражению, в регионах – коллапс заболеваемости.

На фоне бодрых рапортов о выходе России на плато по заболеваемости коронавирусом, из регионов поступает все более тревожная статистика. Это может свидетельствовать о наступлении коронавирусного коллапса, пишет на страницах издания «Одесского Курьера» военно-политический обозреватель Александр Коваленко.

«Когда в России Путин распорядился отменить карантин, при отсутствии какой-либо положительной динамики в падении заболеваемости коронавирусом, я не столько уделял внимание причинам такого абсурдного поступка, а именно, невозможности страны финансово существовать в условиях карантина без работающей на режим народомассы и гипотетическом желании президента РФ провести голосование по изменениям в Конституцию, сколько обращал внимание на неизбежные, катастрофические последствия такого решения…», – пишет военно-политический обозреватель.

«И они наступили», – добавил он.

За весь период после отмены президентом РФ карантина, который даже и карантином не называли, игнорируя этот термин, ни разу количество ежесуточного прироста новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 по России не уменьшался ниже 8 тыс человек, больше, чем на момент введение карантина!

«Когда Путин отменял в России карантин, всего на считанные часы, покинув для этого свой бункер в Ново-Огарёво, где прибывал последние пару месяцев (а ведь Москву даже в ходе бомбардировок нацистов во время Второй мировой войны не покидало руководство СССР), для объявления отмены карантина, я написал, что через две недели РФ погрузится в очередной чумной коллапс», – отмечает Коваленко.

Путин в свой бункер сразу же вернулся, пробыв в Москве считанные часы, а россияне, отпущенные в свободное плаванье, своих бункеров не имеют.

«Итог? А итог это изоляция на карантин с 6 июня Северодвинска. Коллапс в Тольятти. Это не меняющийся фон суточного диагностирования CОVID-19 по всей России, согласно официальным источникам. А не официальным?», – подчеркивает Коваленко.

По состоянию на утро 5 июня в России диагностировано 8 726 новых случаев коронавируса. Летальных – 144 случая. Всего по России было выявлено за период пандемии 449 834 случая заболевания, а умерло 5 528 пациентов.

«И эти цифры вызывают очень большие сомнения», – отмечает Коваленко.

Ведь если только в Тольятти полный коллапс, а в официальной статистике по Самарской области всего 89 случаев, то можно лишь представить себе масштаб фальсификации официальной статистики и ужас реальной картины.

«По сути, Путин сейчас, ради Парада и голосования за свою политическую долговечность, убивает тысячи россиян. И судя по всему, большинство из них, совсем не против этого», – подытожил Коваленко.