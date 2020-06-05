Кремлевские тролли управляют протестами в США
Телеканал «CNN» выявил, что протесты в США поддерживает контролируемая Москвой группа троллей обосновавшаяся в Гане и Нигерии.
Как выяснил телеканал «CNN», перед президентскими выборами в США возобновилась деятельность российских интернет-троллей, которые пытаются повлиять на американскую политику. Российские тролли теперь действуют не только из своего офиса в Санкт-Петербуге, но из африканской Ганы и Нигерии, говорится в редакционной статье опубликованной на страницах издания экспертного центра «The Institute for Global Threats and Democracies Studies» («IGTDS»), пр6евод статьи подготовило агентство «Укринформ»
«Телеканал провел собственное расследование и пришел к выводу, что теперь боты лучше замаскированы, более целенаправленны и действуют не только из офиса в Санкт-Петербурге, как раньше, а через Гану и Нигерию», – пишет издание.
Корреспонденты телеканала отметили, что организация «Устранения барьеров для освобождения Африки» (Eliminating Barriers for the Liberation of Africa, EBLA) являлась прикрытием для функционирования кибергрупп влияния с территории Ганы, ориентированной, по утверждениям журналистов телеканала, преимущественно на освещение радикальных событий в США, продвигая идеи усиления афроамериканского движения и нетерпимости к белому населению.
«Целью российской кампании по дезинформации, по мнению экспертов, являлось провоцирование беспорядков и искусственное разделение американского общества. По данным Фейсбука, около 13 200 аккаунтов являлись фолловерами одного и более аккаунтов в Гане и около 263 200 человек являлись подписчиками одного и более аккаунтов в Инстаграме, 65 % которых были в США», – отмечает издание.
Один из аккаунтов даже притворялся кузиной афроамериканца, убитого полицией после задержания. Пост затем был распространен в группе Фейсбука под названием «Африканцы в США». В группе заявили «CNN», что они не подозревали о том, что тролли используют их.
«Дальнейший анализ группы указывает на то, что она с большой степенью вероятности входит в российскую группу влияния, аффилированную с военной частью 74455, которая уже была объектом анализа Института глобальных угроз и изучения демократии в декабре 2019 года», – подчеркивает издание.
Повторный анализ контента фолловеров и френдов лидера так называемого «Антиглобалисткого движения России» Александра Ионова в Фейсбуке указывает на их активное вовлечение в мобилизацию протестующих не только США, но и в странах африканского континента.
«Особенную активность демонстрируют контакты Ионова из «Африканской народной социалистической партии США» (African People’s Socialist Party USA)», – отмечает издание.
Нарративы постов, опубликованных в социальных сетях, совпадают как между собой, так и с мессиджами нынешних протестов в США. Ключевой мессидж большинства сообщений – полицейское насилие в отношении темнокожего населения.
«При этом примеры таких случаев в США в большинстве случаев сочетаются с фактами нарушения прав человека полицией в африканских странах», – отмечает издание», – подчеркивает издание.
Очевидно, что такой подход призван указать на якобы массовость нарушений прав темнокожего населения именно в США, принимая во внимание распространение информации от имени «Африканской народной социалистической партии США».
«В период пандемии к данному нарративу военной информационной операции добавился тезис о нарушении прав темнокожих и их дискриминации в медицинских заведениях», – отмечает издание.
Вторым нарративом, распространяемым аккаунтами, аффилированными с Россией, является популистский тезис о том, что те, кто угнетал темнокожее население, должны выплатить репатриацию.
«Данный мессидж обращен к малоимущим и направлен на мобилизацию сторонников при помощи марксистско-ленинской формулы «Забрать у богатых – отдать бедным». И способствует радикализации протестов и вандализму», – подчеркивает издание.
Кампания в странах африканского континента схожа по нарративам, однако преследует иную цель – удар по присутствию США в Африке. Тезис, ставящий знак равенства между расизмом и колониализмом, без сомнений направлен на обвинение США и Запада в целом.
«Колониализм в данном случае персонифицирован и через расизм связывается Москвой с Западом. Таким образом, борьба с расизмом, по замыслу инициаторов информационной кампании, должна заключаться в снижении влияния и присутствия США в Африке», – подытожил издание.