Кремлевские тролли управляют протестами в США

Телеканал «CNN» выявил, что протесты в США поддерживает контролируемая Москвой группа троллей обосновавшаяся в Гане и Нигерии.

Как выяснил телеканал «CNN», перед президентскими выборами в США возобновилась деятельность российских интернет-троллей, которые пытаются повлиять на американскую политику. Российские тролли теперь действуют не только из своего офиса в Санкт-Петербуге, но из африканской Ганы и Нигерии, говорится в редакционной статье опубликованной на страницах издания экспертного центра «The Institute for Global Threats and Democracies Studies» («IGTDS»), пр6евод статьи подготовило агентство «Укринформ»

«Телеканал провел собственное расследование и пришел к выводу, что теперь боты лучше замаскированы, более целенаправленны и действуют не только из офиса в Санкт-Петербурге, как раньше, а через Гану и Нигерию», – пишет издание.

Корреспонденты телеканала отметили, что организация «Устранения барьеров для освобождения Африки» (Eliminating Barriers for the Liberation of Africa, EBLA) являлась прикрытием для функционирования кибергрупп влияния с территории Ганы, ориентированной, по утверждениям журналистов телеканала, преимущественно на освещение радикальных событий в США, продвигая идеи усиления афроамериканского движения и нетерпимости к белому населению.

Александр Ионов. Материалы опубликованные «CNN». Материалы опубликованные «CNN». Материалы опубликованные «CNN». Материалы опубликованные «CNN». Материалы опубликованные «CNN». Материалы опубликованные «CNN». Материалы опубликованные «CNN». Материалы опубликованные «CNN». Материалы опубликованные «CNN». Материалы опубликованные «CNN». Материалы опубликованные «CNN». Материалы опубликованные «CNN». Материалы опубликованные «CNN». Пред 1 из 14 След

«Целью российской кампании по дезинформации, по мнению экспертов, являлось провоцирование беспорядков и искусственное разделение американского общества. По данным Фейсбука, около 13 200 аккаунтов являлись фолловерами одного и более аккаунтов в Гане и около 263 200 человек являлись подписчиками одного и более аккаунтов в Инстаграме, 65 % которых были в США», – отмечает издание.

Один из аккаунтов даже притворялся кузиной афроамериканца, убитого полицией после задержания. Пост затем был распространен в группе Фейсбука под названием «Африканцы в США». В группе заявили «CNN», что они не подозревали о том, что тролли используют их.

«Дальнейший анализ группы указывает на то, что она с большой степенью вероятности входит в российскую группу влияния, аффилированную с военной частью 74455, которая уже была объектом анализа Института глобальных угроз и изучения демократии в декабре 2019 года», – подчеркивает издание.

Повторный анализ контента фолловеров и френдов лидера так называемого «Антиглобалисткого движения России» Александра Ионова в Фейсбуке указывает на их активное вовлечение в мобилизацию протестующих не только США, но и в странах африканского континента.

«Особенную активность демонстрируют контакты Ионова из «Африканской народной социалистической партии США» (African People’s Socialist Party USA)», – отмечает издание.

Нарративы постов, опубликованных в социальных сетях, совпадают как между собой, так и с мессиджами нынешних протестов в США. Ключевой мессидж большинства сообщений – полицейское насилие в отношении темнокожего населения.

«При этом примеры таких случаев в США в большинстве случаев сочетаются с фактами нарушения прав человека полицией в африканских странах», – отмечает издание», – подчеркивает издание.

Очевидно, что такой подход призван указать на якобы массовость нарушений прав темнокожего населения именно в США, принимая во внимание распространение информации от имени «Африканской народной социалистической партии США».

«В период пандемии к данному нарративу военной информационной операции добавился тезис о нарушении прав темнокожих и их дискриминации в медицинских заведениях», – отмечает издание.

Вторым нарративом, распространяемым аккаунтами, аффилированными с Россией, является популистский тезис о том, что те, кто угнетал темнокожее население, должны выплатить репатриацию.

«Данный мессидж обращен к малоимущим и направлен на мобилизацию сторонников при помощи марксистско-ленинской формулы «Забрать у богатых – отдать бедным». И способствует радикализации протестов и вандализму», – подчеркивает издание.

Кампания в странах африканского континента схожа по нарративам, однако преследует иную цель – удар по присутствию США в Африке. Тезис, ставящий знак равенства между расизмом и колониализмом, без сомнений направлен на обвинение США и Запада в целом.

«Колониализм в данном случае персонифицирован и через расизм связывается Москвой с Западом. Таким образом, борьба с расизмом, по замыслу инициаторов информационной кампании, должна заключаться в снижении влияния и присутствия США в Африке», – подытожил издание.