Уровень бедности в ОРДЛО достиг катастрофических показателей. Низкие зарплаты и повышение цен на продукты грозят кризисом на оккупированных территориях.

В оккупированном Донецке местные жители все чаще жалуются как на низкие зарплаты так и на чрезмерное повышение цен. Все это приводит к росту уровня бедности в ОРДЛО.

Как сообщает “Комсомольская правда”, еще одной закономерной проблемой становится скудность рыночного ассортимента. Хотя базовые продукты на прилавках присутствуют, но вот платежеспособность населения сильно упала.

“Сказывается отсутствие украинских пенсий и зарплат, а помноженное на задержку местных выплат и частенько пустующие банкоматы местного “банка”, куда капает зарплата бюджетников и соцвыплаты, все это вкупе рисует печальную картину действительности в так называемой “ДНР”, – говорится в статье. Кроме того, отдельно отмечается, что в небольших городках и селах оккупированной части Донецкой области ситуация еще хуже, чем в оккупированном Донецке.

“У нас тут очень любят рассказывать, что здесь все дешевле чем “в Украине”… Только забывают сказать, что и зарплата здесь тоже “дешевле”, – рассказал один из местных жителей.

По словам местных, зарплата в 7800 гривен в “ДНР” – это признак “зажиточного человека”. Обычно же заработок в 3800-4600 гривен в месяц – для многих уже счастье.

“Все что выше – это значит человек работает “при должности”, то есть при “руководстве”. И к этой “огромной” зарплате есть довесок – в этом случае человеку закрыт выезд на подконтрольные территории Украины. Да, за шесть лет мы начинаем привыкать к бедности. А по-другому это назвать нельзя…” – пожаловался журналистам житель Донецка Анатолий.

Ранее politua рассказывал о том, как шесть лет назад начался захват Луганска.