В апреле 2020 года 50,5% украинских граждан были уверены, что в будущем Украина одержит над Россией победу. Приверженцами российской победы оказались только 10,3% респондентов.

Об этом свидетельствуют данные опроса Киевского международного института социологии (КМИС). Согласно этой информации, 37,2% опрошенных заявили, что Украина добьется победы над РФ, так как Россия – это слабая и отсталая страна.

Кроме того, 51.1% граждан уверены, что участники боевых действий на Донбассе служат образцом гражданского патриотизма и службы своей стране. Однако при этом количество людей, которые выступают за переговоры относительно мира на Донбассе (48,8%), выше количества тех, кто выступают против (35,1%).

Также 55.5% респондентов заявили, что в будущем Украина перейдет преимущественно на украинский язык. Но в то же время, 48,8% считают, что российский язык – это часть Украины, которую следует развивать.

Как ранее сообщал politua, в «ДНР» на украинцев списали разворованные финансы.