В «ДНР» на украинцев списали разворованные финансы

Можно складывать эпос о масштабах воровства финансов российскими оккупационными властями на Донбассе. В разработке схем для воровства не пределу фантазиям.

Граждане Украины и особенно, зарегистрированные в Донецкой области имеют уникальную возможность поправить свое материальное положение за счет «ДНР». И это вовсе не шутка, пишет Telegram-канал «Вольнодумец», отслеживающий ситуацию на оккупированном Донбассе и в самой России

«У вас есть уникальная возможность поправить свое материальное положение за счет «ДНР»! Вы этим еще не воспользовались? Не удивляйтесь и не думайте, что это фейк. Да, именно «ДНР» днем и ночью думает, как помочь вам, жителям районов, «временно находящимся под контролем Украины», – говориться в сообщении Telegram-канала.

И это не просто слова. В «ДНР» это целая программа, придуманная кремлевскими пропагандистами. Такая своеобразная идеологическая ловушка с кусочками бесплатного сыра. Поэтому не спешите, не все так просто с анонсированной помощью «ДНР».

«Итак, кто не знает, а не знают все, проживающие на подконтрольной Украине территории, что в «ДНР» с 17 февраля 2017 года действует целая «Гуманитарная программа по воссоединению народа Донбасса». «По воссоединению народа Донбасса!» Чувствуете, откуда ветер дует! Заботятся о нас. Хотят нас воссоединить и облагодетельствовать», – подчеркивается в сообщении Telegram-канала.

Данную программу ведет общественный «Фонд «Единый Донбасс». Всем давно известно, что денег в «ДНР» нет. Их привозят на содержание «недореспублики» из России.

«А тут общественный фонд? Сами понимаете, что «общественным фондом» на оккупированном Донбассе сейчас может быть только фонд, организованный спецслужбами России и финансируемый правительством РФ, т.е. российскими налогоплательщиками», – отмечается в сообщении Telegram-канала.

Читаем дальше, тем интересней уверяет редакция Telegram-канала, цитируя документ оккупантов:

«Цель программы – помощь мирному населению, проживающему в районах, временно находящихся под контролем Украины, путем развития и укрепления культурных, гуманитарных и профессиональных связей, а также оказания социальных и административных услуг.

В частности, для жителей подконтрольной Киеву территории оказывается медицинская, финансовая и правовая поддержка, созданы квоты на получение высшего и среднего специального образования на территории «ДНР», на постоянной основе проводятся мероприятия, ориентированные на сохранение духовных, культурных ценностей региона, развитие здорового образа жизни».

Обращаю внимание, «помощь мирному населению, проживающему в районах, временно находящихся под контролем Украины», т.е. всем жителям Украины, но не военным!

«И все должны понимать, что мы временно подконтрольны Украине? А дальше, после воссоединения, нас ждет веселая жизнь в «ДНР», прелести которой и так нам известны! Ну, это напоминание, так на всякий случай», – подчеркивается в сообщении Telegram-канала.

«Что же получается? В России денег не хватает на развитие своих регионов, а в «ДНР» выделяют деньги на оказание помощи украинским гражданам?», – добпавляют в сообщении Telegram-канала.

Если втянуть жителей, проживающих на подконтрольной Украине территории в ряды боевиков «ДНР» и в свои подрывные мероприятия ФСБ, тогда все логично и понятно.

«Но тут речь идет о помощи гражданам на подконтрольной Киеву территории! Интересно, доходят ли туда деньги, это вопрос?», – отмечается в сообщении Telegram-канала.

Но обратимся к фактам. Пропагандисты «ДНР» сообщают, что общественная организация «Фонд «Единый Донбасс» за текущий год одобрила почти 1400 обращений граждан на получение помощи. В частности, председатель фонда Олег Балыкин сообщил, что «в 2020 году одобрено 1 353 заявлений, 940 человек по состоянию на 17.05.2020 получили помощь».

«Он также сообщил, что «за все время работы Фонда рассмотрено 36 445 обращений. По состоянию на 17.05.2020 помощь получили 12 123 заявителя, оказавшихся в трудной жизненной ситуации». Но нигде не сказано, кто эти люди, сколько и какой помощи получили?», – подчеркивается в сообщении Telegram-канала

А вот в других материалах Фонда «Единый Донбасс» читаем, что «на получение помощи могут рассчитывать жители «ДНР» и подконтрольной Киеву территории».

«Стоп! Чувствуете разницу? В программном документе указывалась «помощь мирному населению, проживающему в районах, временно находящихся под контролем Украины», т.е. гражданам Украины! А тут уже и жители «ДНР»? Несправедливо. Требуем всю помощь нам и будем жаловаться в Москву, а может и в ООН, что нас обкрадывают», – особо подчеркивается в сообщении Telegram-канала.

А вот куда идут деньги россиян, кто и как их разворовывает, где эти фейковые получатели помощи из Украины, читайте дальше.

«Итак, какую же помощь в «ДНР» оказывают гражданам, проживающим на подконтрольной Киеву территории?», – отмечается в сообщении Telegram-канала.

Читаем в документах: «Сто шестьдесят две многодетные семьи, проживающие на территории «ДНР», временно подконтрольной Украине, получили единовременную денежную помощь в ноябре 2019 года в ходе гуманитарной программы по воссоединению народа Донбасса», сообщили 02.12 2019 в Минсоцполитики «ДНР»».

Т.е. речь уже идет о районах Донецкой области, подконтрольных Украине, которые с декабря 2019 года «ДНР» считает своей территорией!

«Ну так дайте хотя бы какую-то ссылку, сколько же денег и кому выделили, их ФИО, из каких населенных пунктов?», – подчеркивается в сообщении Telegram-канала

В Фонде «не удосужились даже сфармазонить списки» и просто выдали своим в «ДНР». А россияне все равно ничего не поймут. Им можно всякую лажу посылать.

«Может правильнее было бы написать, что помощь выдана многодетным семьям, временно находящимися под контролем России и непризнанной «ДНР»? Но это еще цветочки. А дальше сядьте, чтоб не упасть!», – подчеркивается в сообщении Telegram-канала

Цитирует редакция Telegram-канала еще один документ: «Всего в 2019 году в рамках гуманитарной программы по воссоединению народа Донбасса в культурных мероприятиях приняло участие свыше 7 000 человек с территории Донецкой области, временно находящейся под контролем Украины», сообщил 18.12.2019 г. министр культуры».

«Во народ в Украине! Там в Донецке война, обстрелы, обкуренные орки бегают, вооруженные россияне, чечены, осетины, а им культуру подавай. Ну лезут и лезут в «ДНР» за прелестями культуры!», – подчеркивается в сообщении Telegram-канала

«Ну не может украинский народ жить без денеэровской культуры! Алла Пугачева что-ли там каждый день выступает или эмемемщик Пушилин фокусы показывает? Вдумайтесь, какой бред пишут: 7 тысяч украинцев поехали в «ДНР» на культурные мероприятия? Вранье и отписка для РФ, куда украденные деньги якобы потратили», – добавляют в сообщении Telegram-канала.

Но и это не все. Читаем дальше: «Почти 2900 жителей временно подконтрольных украинским властям городов и районов за 2019 год приняли участие в спортивных соревнованиях в «ДНР», организованных в рамках гумпрограммы, о чем 25.12.2019 г. сообщил министр молодежи, спорта и туризма «ДНР» Громаков».

Ну, пишет редакция Telegram-канала, «блин, украинцы совсем обнаглели».

«Прут и прут в «ДНР», дайте нам спортом позаниматься? Махинаторы из Фонда, вы хоть задумываетесь, что вы пишите? Спорт в «ДНР»?, где предприятия разрушены, работы нет, денег нет, народ еле-еле выживает. А к вам 2900 украинцев приехали на спорт?», – подчеркивается в сообщении Telegram-канала

«Они что приезжали в Донецк на игры «Шахтера»? В «ДНР» проходили в это время «Олимпийские игры» или иные международные соревнования? Какие соревнования могут быть на воюющей территории?», – уточняют в сообщении Telegram-канала.

И кто в такую чушь способен поверить, задается вопросом редакция Telegram-канала.

«Ну разве что: игра в догонялки по минному полю; мужская эстафета – «успей передать гранату без чеки»; бег с препятствиями на передовой, в прятки со снайпером, толкание ядра в склад боеприпасов? Ну и другие такие же «веселые», типа: женская борьба с чеченцами «на подвале», – отмечается в сообщении Telegram-канала.

Вранье, сплошное и наглое вранье. Фонд «Единый Донбасс» – это отмывочная структура, прикарманивающая российские бюджетные средства, списывая их на мифические мероприятия в «ДНР». Вранье на весь мир. Ложью и цинизмом пронизана вся политика РФ и их марионеточного режима – «ДНР».

«Покажите списки граждан с подконтрольной Украине территории, которые приезжали на эти мероприятия в «ДНР». В лучшем случае, вы можете показать списки лиц, въезжавших через КПВВ к родственникам или проверить целостность своего имущества в Донецке, но не на мнимые соревнования, культурные мероприятия, за юридическими и административными услугами! Нет этого и не было!», – подчеркивается в сообщении Telegram-канала

А если что-то и делалось там, в вашей мышеловке, то не в таких масштабах и не для граждан Украины. Там вы оболваниваете обманутый, ограбленный, обездоленный и запуганный народ и из этого делаете еще и пиар-акции!

«Даже с медицинской помощью, за которой могли обращаться граждане подконтрольной Украине территории, памятуя о наличии ранее в Донецке квалифицированных медицинских специалистов, вы – врете. Там за все выкачивают деньги. Но об этом в следующей публикации», – резюмируют в сообщении Telegram-канала.