США ставят крест на «Северном потоке-2»

Сенат США рассмотрит новый пакет санкций, который окончательно поставит крест на «Северном потоке-2». Санкции вводятся против строителей газопровода.

В Конгрессе США представили двухпартийный законопроект о расширении санкций против газопровода «Северный поток-2». Указанный проект закона дает дополнительные разъяснения и расширяет санкции против строительства газопровода, которые были введены законом США «О защите энергетической безопасности Европы», пишет на страницах издания «Одесского Курьера» военно-политический обозреватель Александр Коваленко.

«Буквально неделю назад, в статье «Газопровод «Северный поток-2» зарывают все глубже на дно» я рассуждал о новости про очередной пакет санкций против российского газопровода «Северный поток – 2», отмечая, что строительство оставшихся 160 км трубы так и не возобновилось по вполне взаимосвязанным причинам», – пишет военно-политический обозреватель.

Так, отправленный в холодные балтийские воды трубоукладчик «Академик Черский», на сегодняшний день не получил разрешения от Датского энергетического агентства на проведение работ посредством динамического позиционирования.

«Одной из причин отсутствия разрешения на проведение завершения укладки трубы является отсутствие страховки трубоукладчика на проведение данных работ», – отмечает Коваленко.

Кроме того, российский трубоукладчик «Академик Черский», по сути, единственный способный завершить строительство трубопровода «Северный поток – 2» сможет осуществить это лишь после модернизации, которая так же не может быть проведена без соответствующих документов.

«Собственно, причина, почему оставшиеся 160 км российской трубы до сих пор не достроены стахановскими темпами, обрисована и понятна. Но это ведь все явление временное и после долгого бюрократического ожидания, «Академик Черский» даст жару и завершит проект десятилетия! Правда, ведь? А вот и нет…», – подчеркивает Коваленко.

Казалось бы, без малого полгода прошло с того момента как российское судно трубоукладчик «Академик Черский» отправилось в холодные балтийские воды, для завершения строительства трубопровода «Северный поток-2», запутывая своим маршрутом недоброжелателей, а новых перспектив завершения этого строительства так и не появилось.

«Вместо этого, наоборот, всплывает все больше подводных камней, которые и станут подводной надгробной плитой, для амбициозного, многомиллиардного проекта Кремля, – подчеркивает Коваленко.

Как известно, посол США в ФРГ Ричард Гренелл сообщил немецкому изданию Handelsblatt о том, что американский политикум единодушно, что республиканцы, что демократы, одобряет идею ввода новых санкций против газопровода «Северный поток-2».

«Казалось бы, в этой истории с вводом санкций нет ничего нового и именно по этой причине, Россия решила достраивать газопровод своими силами, используя свои технические ресурсы – судно «Академик Черский». Ведь россиянам, как известно, санкции нипочем!, – отмечает Коваленко.

Но вот в том-то и дело, что даже на нынешнем этапе, имея в Балтике своё судно и полную готовность к прокладке трубы, работы до сих пор не могут начаться.

Во-первых, потому, что Дания до сих пор не выдала «Газпрому» разрешения на прокладку газопровода посредством судна с системой динамического позиционирования, коим и является «Академик Черский».

А во-вторых, до сих пор судно «Академик Черский» не получило страховку на проведение трубоукладочных работ, что является обязательным условием Датского энергетического агентства.

«Ни одна уважающая себя страховая компания, проводящая подобного рода виды страхования, не готова рисковать своим будущим ради российского трубоукладчика. Ну, а российские страховые компании в ДЭА не принимаются во внимание как благонадежные, – подчеркивает Коваленко.

И вот, в контексте этих юридических проблем, представляющих собой замкнутый круг, звучит анонс новых санкций против «Северного потока-2».

Строительство российской трубы, которая проектировалась в эпоху газовых сверхприбылей и ценообразования в пределах $300-$400 за 1 тыс кубометров уже видится, с учетом вложенных в неё средств, не окупаемой.

«В свою очередь, чем дольше затягивается процесс завершения её строительства, тем меньше места российскому газу остается на европейском рынке, который интенсивно завоевывают конкуренты РФ, – отмечает Коваленко.

А потому, в контексте всего вышеизложенного и нынешних реалий на рынке, я сомневаюсь уже не столько в экономической оправданности проекта, который изначально был элементом энергетической внешней политики Кремля, замкнутой исключительно на элемент сырьевого шантажа, сколько в том, завершат ли его в принципе.

«Разумеется, технические возможности его завершить у России есть, но какой смысл будет к тому моменту от этой трубы?, – подчеркивает Коваленко

«С другой стороны, эта труба высасывает из бюджета России колоссальные средства, которые могли быть направлены…, – добавил он.

Нет, не на улучшение жизни россиян или поддержку экономики и малообеспеченных слоев населения, а на реваншистские гибридные проекты в других странах.

«А так, определенная польза от этой трубы все же есть, – отмечает Коваленко.

Дело в том, что упомянутые выше новые санкции США против «Северного потока – 2» немного прояснились.

«Так, стало известно, что Сенат США намерен в новый пакет санкций против трубопровода «Северный поток-2» включить запрет на страхование работ по укладке трубопровода, а так же запрет на предоставление услуг или средств, для проведения модернизации оборудования, а так же установку средств динамического позиционирования», – отмечает Коваленко.

При этом новый пакет санкций включает еще один важный момент – запрет на предоставление для всех вышеперечисленных нужд портовых сооружений!

«То есть, фактически, ни одна переживающая за свое будущие западная страховая компания не застрахует судно, которое будет выполнять работы по прокладке «Северного потока-2», – подчеркивает Коваленко.

Ни одна компания, выполняющая работы по модернизации либо производящая оборудование для осуществления модернизации, не предоставит данных услуг и средств для российских трубоукладчиков.

И ни один порт не предоставит свою гавань для захода российского судна для выполнения любого из вышеупомянутых процессов.

«Что тут еще скажешь… как всегда – переиграли!», – подытожил Коваленко.