Шесть лет назад начались первые бои за Луганск. Тогда террористы обстреляли украинскую погранзаставу.

Шесть лет назад, в июне 2014 года, начались первые бои за Луганск. Тогда, 2 июня вооруженные боевики “ЛНР” атаковали базу луганского погранотряда, расположенную на территории Луганска.

Бои начались ровно в четыре утра – в это время террористы начали обстреливать погранзаставу из гранатометов и стрелкового вооружения, ведя огонь прямо из жилых кварталов. Об этом в своем видеоблоге рассказывает Денис Казанский.

Он напоминает, что тогда боевики, стреляя с крыш и из дворов жилых многоэтажных домов, даже не пытаясь спрятаться – все это в прямом эфире показывали многочисленные российские СМИ. Бои продолжались два дня, пока 4 июня луганским пограничникам не приказали оставить заставу и передислоцироваться в Луганский аэропорт.

“Сегодня “ЛНР”, “ДНР” и их российские покровители очень любят пафосно восклицать: “Украина напала на Донбасс, Украина направила на Донбасс свою армию, которая стала ни с того, ни с сего убивать неповинных людей. Фактически, они обвиняют Украину в том, что она напала сама на себя. Но даже если мы отбросим всю абсурдность этих утверждений и просто посмотрим на хронологию событий второго июня, станет совершенно очевидным, кто в тот день начал стрелять и по чьей инициативе начались боевые действия”, – напоминает блогер.

Позже сами боевики “ЛНР” жаловались на “обстрелы Луганска”, но каждый раз забывали вспомнить о том, кто именно начал войну. Не понимать, что ответом на обстрел военных будет только ответный огонь, “мог только полный кретин или умственно отсталый”, подчеркивает Казанский.

“Те люди, которые шесть лет назад напали на луганских пограничников, начали войну в Луганске и несут ответственность за все последующие жертвы, разрушения и лишения, которые выпали на долю жителей этого города”, – подводит итог блогер.

Как ранее рассказывал politua, глава СБУ Иван Баканов отреагировал на популярный фейк о “секретных украинских тюрьмах”.