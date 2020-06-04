Санкции, введенные странами Европы, Большой Семерки и Украиной против Российской Федерации, успешно выполняют свою задачу. Тем не менее, экономическое давление на российскую власть следует усиливать.

Такое мнение в эфире телеканала ATR выразил специальный представитель МИД Украины по вопросам санкционной политики Алексей Макеев. Он подчеркнул, что полноценные результаты введения санкций проявляются исключительно со временем.

“Но мы уже сегодня можем ответственно говорить, что те санкции, которые были наложены ЕС, государствами Большой Семерки и Украиной на РФ, имеют влияние. И РФ страдает от этого: страдает ее экономика, окружение кремлевского руководства также страдает. Нам бы, конечно, хотелось, чтобы эти санкции усиливались”, – пояснил он.

При этом дипломат уточнил, что свою основную функцию – остановить российскую вооруженную агрессию – санкции до сих пор не выполнили до конца. Поэтому главная задача, которая стоит перед украинским МИДом на сегодняшний день – увеличить цену, которую платит Россия за свои действия.

“Я думаю, все они работают в комплексе. Потому что влияние на ближайшее кремлевское окружение – это очень важно, ведь тогда режим теряет поддержку этого окружения, олигархата и высших политических кругов. С другой стороны, очень важны технологические санкции, которые не позволяют РФ в полной мере использовать свои нефтегазовые элементы гибридного влияния на Европу. И конечно, санкции в банковской сфере – это то, что уже действует, то что может быть усилено и ощутимо отразится на экономике России, которая будет страдать от этого”, – подытожил Макеев.

Как ранее сообщал politua, Российская Федерация рассчитывает отменить санкции посредством СНГ.