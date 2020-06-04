«Поехали!»: «Роскосмос» запустит говорящие лифты

Рогозин дал жесткий ответ Илону Маску: «Роскосмос будет выпускать лифты!». В России космическая отрасль переходит на выпуск лифтов.

После успешного запуска в космос компанией Илона Маска корабля «Crew Dragon» из России пришла информация об ответной реакции «Роскосмоса». Проиграв битву за космос ведомство Дмитрия Рогозина решило сосредоточиться на производств6е лифтов, пишет на страницах издания «Одесского Курьера» военно-политический обозреватель Александр Коваленко.

«То, что называется и смех и грех. И в любой другой ситуации, я бы никак не отреагировал на подобную новость, но в контексте недавних событий, а именно, отправки первого экипажа астронавтов США на американской ракете носителе к МКС, по-другому поступить просто не могу», – пишет военно-политический обозреватель.

Дело в том, что Усть-Катавский вагоностроительный завод, который входит в Объединенную ракетно-космическую корпорацию, будет выпускать «разговаривающие лифты!».

«Перед началом движения лифт будет приветствовать пассажиров фразой первого в мире космонавта Юрия Гагарина – «Поехали!», – подчеркивает Коваленко.

«Так-же… а в принципе на этом все. Разговаривающий лифт будет разговаривать всего одним словом», – добавил он.

Руководство Усть-Катавского вагоностроительного завода рассчитывает в месяц продавать около 50 таких лифтов. Хотя, когда только зашла речь о новых, разговаривающих лифтах, анонсировалась их востребованность в количестве 5 тыс в год.

«Видимо со спросом у «говорящих» лифтов тоже, что-то пошло не так, равно как и у всей российской космонавтики», – отмечает Коваленко.

«Что же, после того как компания Илона Маска SpaceX полностью замкнула цикл отправки человека в космос и его доставки на МКС, Роскосмос начинает переориентироваться на лифты», – уточняет он.

Хотя у Коваленко есть подозрения что со своими передовыми технологиями Роскосмос вряд ли создаст конкуренцию беларускому ОАО «Могилевлифтмаш».

«Это в некотором смысле должно заставить Дмитрия Рогозина все-таки задуматься о более конкурентной линейке продукции: санки, стиральные доски, кастрюли и тазики», – подчеркивает Коваленко.

С другой стороны, это был вполне предсказуемый итог деградации космической отрасли в РФ.

«Ведь, по сути, весь тот потенциал, который сейчас у России на данном поприще имеется, это эксплуатация советских заделов, созданных еще Королевым!», – подчеркивает Коваленко

Фактически, страна, мнящая себя великой космической державой, нещадно и, как показывает время, бездарно эксплуатирует идею ракетоносителей «Союз», без какого либо элементарного нового вклада в развитие отрасли.

«А потому, да, санки, стиральные доски, кастрюли и тазики – вот оно, светлое будущее Роскосмоса», – подытожил Коваленко.