Молчание оккупированных: о чем думают крымчане?

Все разговоры о настроениях оккупированных территорий упираются в одну проблему. У нас нет оттуда внятной, достоверной социологии.

Более того – такой социологии и не будет. Проблема даже не в том, что украинские социологи не могут проводить замеры в Крыму. И не в том, что российская социология недостоверна, пишет на страницах «Крым.Реалии» журналист и публицист Павел Казарин.

«Проблема в том, что идея проводить исследования на оккупированных территориях заведомо обречена. В ситуации, когда искренность наказуема – часть респондентов будет молчать или недоговаривать», – пишет публицист.

Собственно, об этом же стоит помнить и в те моменты, когда мы пытаемся судить о настроениях оккупированных территорий по социальным сетям.

«Собирательный образ комментатора из Крыма и Донбасса довольно прост. Любит Россию, презирает Украину, ждет российских флагов на Крещатике», – подчеркивает Казарин.

«Вдобавок он сулит крах Евросоюзу, радуется американским погромам и огорчается успехам Илона Маска. Спорит агрессивно и склонен выступать от лица целого региона», – уточнил он.

Кроме того, как считает Казарин – «было бы ошибкой пойти у него на поводу».

Степень радикальности поведения человека в социальных сетях определяется одним простым фактором.

«Какая судьба его ждет, если в его регион вернутся украинские флаги? А все потому, что те, кому выпало жить на оккупированных территориях, сегодня делятся на две группы», – отмечает Казарин.

«Одни успели сжечь мосты с Украиной. Другие – нет», – добавляет он.

Одни успели повоевать против украинской армии. Послужить в оккупационных администрациях. Отметились мародерством на Донбассе или строят карьеру в крымских органах власти. Другие – живут пространством частной жизни.

«Не соприкасаются с административными вертикалями. Сохраняют возможность пересекать линию разграничения», – подчеркивает Казарин.

Первые прекрасно понимают, что в случае возвращения Украины им придется покинуть регион. Над ними маячит угроза уголовного преследования и судебных исков.

«Победа Украины будет означать для этих людей персональное поражение. И потому они не стесняются в выражениях, когда добираются до соцсетей», – отмечает Казарин.

Следует подчеркнуть, что эти люди бравируют непримиримостью и стараются звучать как можно радикальнее. Российская оккупация – это единственный их шанс на собственное будущее.

Со второй группой все иначе. Они не переступали украинских законов. Не нарушали присягу – военную или чиновничью.

«Причем, они вовсе не обязательно должны быть ярыми патриотами Украины. Куда важнее то, что в их способе жизни официальный Киев не найдет состав преступления», – подчеркивает Казарин.

И ровно по этой причине они куда менее активны в социальных сетях. Потому что смена флагов на полуострове или Донбассе не будет сопровождаться для них необходимостью бегства в Россию.

«Кто-то из них ждет возвращения Украины. Кто-то – просто сосредоточен на бытовом выживании», – отмечает Казарин.

Но именно голоса этих людей не слышны именно потому, что они не хотят, чтобы их слышали. Они «ушли под радары» и все, что у них остается – это анонимные аккаунты и разговоры на кухнях.

А потому вслух от лица оккупированных регионов говорят лишь те, кто успел сжечь все мосты. Им некуда отступать – и теперь они яростно поддерживают Кремль.

«У них не осталось альтернатив – и теперь они грозят Украине расправой. Было бы ошибкой считать их всех поголовно «ботами», – подчеркивает Казарин.

Эти люди всего лишь защищают ту реальность, в рамках которой им нашлось место. Если реальность изменится – места им уже может и не найтись.

«Монополия на публичность досталась им случайно. Просто потому, что все остальные вынуждены молчать», – отмечает Казарин.

Проукраинские голоса на оккупированных территориях преследуются – а потому пророссийские звучат безальтернативным хором. Но было бы ошибкой считать их – выразителями общего мнения.

«В этом и особенность ситуации. Мы не знаем настроений Крыма и Донбасса. Нам не удастся опереться в этом вопросе на социологию. У нас не выйдет промониторить соцсети», – подчеркивает Казарин.

Украинцы могут лишь строить прогнозы и делать предположения, но не более. Именно поэтому меня смешат любые разговоры о «закрытой социологии» и «электоральных настроениях».

«В слове «оккупация» есть много всего. Но чему там точно нет места – так это искренности», – подытожил Казарин.