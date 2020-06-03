Поддержит ли Донбасс «обнуление» Путина?

В России подумывают дать возможность жителям оккупированных территорий Донбасса принять участие в голосовании по изменениям в Конституцию РФ.

Российская Федерация в настоящее время живет в эпоху тотальной нелегитимности практически всех органов власти. И причиной тому стало то, что оккупированная территория – полуостров Крым, не признаваемая мировым сообществом как часть России, принимает участие в политическом устройстве и жизни российских органов власти, пишет на страницах издания «Одесского Курьера» военно-политический обозреватель Александр Коваленко.

«Например, избрание в Госдуму РФ депутатов от оккупированного Крыма, по сути, сделало нынешнюю Госдуму – нелегитимной. Но, похоже, к числу нелегитимных в скором времени может быть отнесена и исправленная впопыхах в угоду Путину Конституция», – пишет военно-политический обозреватель.

Как известно, намедни, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что на Донбассе проживает много российских граждан, и вопрос об их участии в голосовании по внесению изменений в Конституцию России необходимо адресовать ЦИК РФ.

«Что таким образом хочет провернуть Кремль, более чем очевидно – легитимацию выданных на оккупированных территориях Донбасса паспортов РФ. Но, вот ведь незадача, эти паспорта, по сути, не имеют абсолютно никакого статуса», – отмечает Коваленко.

Получившие их жители оккупированных территорий не могут, например, выехать за границу, их не впустят в страны ЕС или другие, цивилизованные государства мира, не являющиеся союзниками России.

«То есть, фактически, даже по меркам граждан России, получившие эти документы жители оккупированных территорий и не граждане вовсе. А это значит, что если они будут участвовать в голосовании по изменениям в конституцию РФ, то и голосование само по себе, не будет иметь силы», – подчеркивает Коваленко.

Таким образом, к нелегитимной Госдуме добавится еще и нелегитимная Конституция.

С другой стороны, когда в России сменится власть, а когда-нибудь она да сменится, будет намного проще наследникам эпохи «процветания и величия» весь этот законодательный бедлам сломать и подстроить под себя.

«Причём по вполне обоснованной причине – нелегитимности наследуемого бардака», – подытожил Коваленко.