Афропогромщиков учила драться структура Пригожина

«CNN» выяснила, что уроки самообороны для афроамериканцев США ныне активно участвующих в бунте оплачивала группа, связанная с российской фабрикой троллей.

Группа, связанная с российской фабрикой троллей, стоящая за тысячами лживых рекламных объявлений в Facebook, платила личным тренерам в Нью-Йорке, Флориде и других частях США за уроки самообороны для афроамериканцев с целью посеять страх и собрать контактные данные американцев потенциально подверженных пропаганде, пишу на страницах информационного агентства «CNN» пишут Донни О’Салливан, Дрю Гриффин и Курт Девин, перевод подготовлен редакцией издания «Guildhall».

Мероприятия по обучению рекламировались на сайте группы известной как «Черный кулак» и сопровождались слоганами – «Будьте готовы защищать свои права!» и «Дайте им знать, что черная сила имеет значение».

Вероятно, группа была создана в январе 2017 года и провела ряд мероприятий, которые вскоре прекратились. Это свидетельствует о том, что попытки РФ по использованию социальных сетей для вмешательства во внутренние дела США вышли далеко за рамки президентской кампании 2016 года.

Кампания по ряду была разработана Агентством интернет исследований, связанным с правительством РФ, чтобы без ведома инструкторов проложить связь с движением «Black Lives Matters».

На сайте были перечислены страницы в Facebook и Instagram, которые по сообщению «CNN», были удалены в рамках расследования Facebook о вмешательстве РФ в политику США.

Эти активности были скоординированы с другими российскими мерами по вмешательству в американские общественные вопросы, включая популяризацию митингов фейковой сепаратисткой группы в Техасе, протестов и демонстраций, которые, как и в случае с организацией «Черный кулак» должны были выглядеть, как связанные с движением «Black Lives Matters».

Организация «Черный кулак» обратилась к инструктору боевых искусств Омовале Адьювале в январе 2017 года. Сам инструктор заявил, что провел более десяти занятий для группы «Черный кулак» не подозревая, что за ними стоят россияне.

По словам Адьювале, вначале группа связалась с ним через Instagram и в результате он пообщался по телефону, который представился, как Тейлор.

В течении пяти месяцев инструктор поддерживал связь с «Тейлором», который, по словам Адьювале, просил его собрать имена и контактные данные людей, участвовавших в тренировках. Инструктор утверждает, что не может поверить, что передал чьи-либо персональные данные.

Так называемый «Тейлор» просил фото и видео с тренировок, якобы как доказательства того, что они проходят, а сама группа «Черный кулак» использовала их на своих страницах в Facebook и Instagram для продвижения.

Представители «Черного кулака» связывались с Адьювале по американскому номеру, зарегистрированному на поставщика определенных услуг Интернет-телефонии, который мог использоваться за пределами США. Звонки на этот номер в ответ оказались без ответа.

Инструктор утверждает, что голос собеседника звучал, как голос «континентального африканца», но Адьювале предположил, что это кто-то, кто переехал из Африки в США.

Адьювале рассказал, что, хотя «Тейлор» и не особо разбирался в американской политике к движению «Black Lives Matters» относился без особых подозрений.

«Всякий раз, когда я начинал что-то подозревать, у них появлялись новые аргументы», – говорит инструктор. Группа платила вовремя и продолжала популяризировать обучение Адьювале.

У инструктора остались некоторые голосовые сообщения от «Тейлора», которые он предоставил «CNN».

Адьювале популяризировал занятия на своей странице в Instagram. «Black Fist» также продвигали мероприятия в Facebook, Instagram, «Eventribe» и «MeetUp».

«Eventribe» удалил мероприятия со своей платформы, после обращения «CNN» к компании.

«В нашей компании нет места мошеннической или любой незаконной деятельности. Мы сохраняем бдительность и будем продолжать отслеживать и блокировать аккаунты причастны к таким видам деятельности», – заявили тогда в «Eventribe».

В компании тогда отметили, что ни ФБР, ни представители Конгресса не связывались с ней.

Страница мероприятия в «MeetUp» также перестала быть активной.

««MeetUp» настойчиво следит за подозрительным поведением на платформе. Мы используем дополнительные технологические сервисы для выявления подозрительных активностей и учетных записей, включая те, которые сосредоточены на активностях российских IP-адресов», – заявила директор по коммуникациям «MeetUp» Кристин Ходжсон в комментарии «CNN».

«В «MeetUp» в феврале 2017 года была создана группа «Самозащита Черного кулака», которая закрылась через полгода. Учетная запись была создана с российского IP-адреса, который был идентифицирован и несколько раз перепроверен. Сама группа не нарушала правил «MeetUp», поэтому ей было позволено оставаться на платформе. Исходя из характера нашего бизнеса и результатов мониторинга, вмешательство России в политические процессы не является ответственностью «MeetUp»», – заявили тогда в компании.

Адьювале рассказал, что ему платили $320 в месяц, вначале через «Google Wallet», а затем через PayPal, пока внезапно в мае 2017 года не оборвали все контакты.

Это не единственный прецедент, когда «Black Fist» использовали платежную систему PayPal. Имя гражданки США из Каролины было использовано «Black Fist» для сбора пожертвований на их веб-сайте. Когда «CNN» связались с ней оказалось, что она никогда не слышала об организации «Black Fist», сама же женщина была шокирована, узнав об использовании ее персональных данных.

«Я не имею к этому никакого отношения», – заявила она.

В PayPal также прокомментировали ситуацию для «CNN»: «Наша компания работает над предотвращением использования наших услуг в незаконных целях для защиты интересов наших клиентов. Мы выделяем значительные ресурсы и прилагаем усилия в сотрудничестве с правоохранительными органами для выявления, расследования и пресечения незаконных действий или же деятельности, которая потенциально является незаконной».

В компании «Google Wallet» не дали ответ на запрос «CNN». Но исследователь из Google в Нью-Йорке связался с Адьювале после того, как его историю впервые опубликовали РБК.

Еще один тренер Чак Джеттон говорит, что также, как и Адьювале проводил занятия для группы во Флориде, в Тампе.

Аналогично с Адьювале, по словам Джеттона, группа связалась с ним вначале в социальных сетях, а затем через телефонную связь.

«Они обратились ко мне и рассказали о задачах. Они состояли в обучении самообороне представителей общин с низким уровнем доходов», – рассказал Чак Джеттон в комментарии «CNN», добавив, что ему это показалось «отличной идеей».

«CNN» прослушали голосовые сообщения, оставленные на телефонах Адьювале и Джеттона. Сам же Джеттон говорит, что с ним общался тот же человек, что и с Адьювале.

По словам Чака Джеттона ему платили $100 за урок в течении четырех месяцев и что группу обычно посещали 8-12 человек.

«Им нужны были отчеты о количестве посещающих занятия и видео с тренировок. Я должен был присылать им обновления».

Джеттон рассказал, что рассматривал инициативу как сугубо благотворительную, хотя, по его словам, некоторые активности все же показались ему странными.

«Когда кто-то платит тебе за то, что ты любишь и делаешь, трудно воспринимать это в негативном ключе, но все же это было странно», – заявил он.

На странице «Black Fist» также перечислены тренеры из Калифорнии и Мичигана. И «CNN» обратился к тренерам, числившимся в списке.

«Black Fist» – это движение, координируемое из России, которое преподноситься, как часть американского движения «Black Lives Matters».

В прошлом месяце «CNN» впервые сообщило о Blacktivist, кампании у которой 300 000 подписчиков на Facebook.

Использование «Black Fist» платформ «Eventribe» и «MeetUp» добавляет эти две компании к растущему списку организаций, используемых российскими тролями для попыток посеять раскол внутри американского общества, наряду с Facebook, Twitter, YouTube, Trumbl и даже Pokemon Go, которые также использовались в разных направлениях.