От погромов до переворота: Трамп в ловушке расизма

Известный российский пропагандист Марков «раскрыл» схему по которой происходит «свержение» Трампа с поста президента в США, с помощью «расовых» бунтов.

Города США сотрясают народные бунты, спровоцированные гибелью при задержании полицией в Миннеаполисе Джоржда Флойда. Известный кремлевский пропагандист Сергей Марков выступил с новыми сенсационными «разоблачениями» разоблачениями происходящего в штатах на своей странице в Facebook.

«Логика происходящего – обычный расовый бунт, который пытаются использовать для устранения Трампа с поста президента», – пишет кремлевский пропагандист в первых строках своего сообщения.

«Сейчас объявлен комендантский час. Но он не соблюдается погромщиками», – добавил Марков.

Прим этом российский пропагандист особо отмечает «бессилие американских силовиков» в свете обуздания народных, или «расовых» бунтов, в терминологии Маркова.

«Полиция просит властей разрешения на подавление беспорядков. Но власти штатов запрещают полиции использовать жесткие меры», – отмечает Марков.

По мнению Маркова, все производящие свидетельствует о том, что Трампа намерено подталкивают «к принятию жестких решений и радикальных мер». Все это должно спровоцировать «дальнейшую эскалацию социального конфликта в штатах».

«Таким образом Трампа подталкивают к тому, чтобы совершить какие-то радикальные не продуманные действия. Чтобы Трамп отдал какой-то супер-пупер жесткий приказ», – подчеркивает Марков.

«Как он любит – супер-пупер. А вот после того, как Трамп отдаст какой-то жесткий приказ, будут жертвы среди черного населения», – добавляет он.

В этом случае, по мнению Маркова, – усилятся нападки на Трампа за его расизм. При этом президенту США припомнят все его неоднозначные с точки зрения расизма высказывания в прошлом.

«И тогда Трампа объявят ответственным за расизм. Еще припомнят ему его какие-то слова, которые можно интерпретировать как расистские», – подчеркивает Марков.

«И вот тогда, после жестких решений Трампа, все запылает по-настоящему», – уточняет он.

Далее Марков, либо выдает желаемое за действительно, либо прямо озвучивает дальнейшие кремлевские планы по погружению США в социальный хаос.

«В результате поднимется всеобщий крик истеблишмента, что расист Трамп не способен остановить погромы и должен уйтиу», – отмечает Марков.

«Прогнозируется» даже выход из-под контроля властей США армии и других силовых и правоохранительных органов. Все будет прикрыто выступлением против расизма Трампа.

США. Как свергают Трампа. Логика происходящего – обычный расовый бунт, который пытаются использовать для устранения… Geplaatst door Sergey Markov op Dinsdag 2 juni 2020

«Возможно, в критический момент руководство Пентагона и спецслужб заявит, что они не будут выполнять приказы Трампа, потому что это дестабилизирует Америк», – подчеркивает Марков.

«Как юридически заговорщики хотят оформить устранение Трампа, не понятно. Но скоро будет видно», – добавил он.

В заключении Марков выдает с потрохами «влажные мечты кремлевских мечтателей» о погружении США в пучину социального хаоса.

«Это не расовые волнения, это попытка государственного переворота с помощью расовых волнений», – подытожил Марков.