Зачем Поклонская обратилась в ООН из-за воды в Крым?

Одиозная Наталья Поклонская обратилась в ООН с требованием повлиять на Украину в вопросе возобновления водоснабжения оккупированного полуострова Крым.

Когда Российская Федерация оккупировала полуостров Крым, Украина совершила один из наиболее верных шагов в тот момент, даже не вызвавший осуждений среди международных партнеров нашей страны – прекратила подачу воды на аннексированную территорию, пишет на страницах издания «Одесского Курьера» военно-политический обозреватель Александр Коваленко.

«Российская пропаганда на тот момент абсолютно и полностью нивелировала в своем информационном поле значение такой формы изоляции, захваченной Россией территории, культивируя мифы о поставках воды с материковой территории РФ и достаточных запасах пресной воды в самом Крыму», – пишет военно-политический обозреватель.

В большинстве случаев, когда речь заходит о какой либо пропагандистской деятельности российской медийной и экспертной машины, то речь идет в первую очередь о сиюминутных информационных вбросах, в то время как проблематика изоляции и деградации Крыма – долгоиграющая.

«Например, когда поднималась тема Керченского моста и его недолговечности, российская пропаганда создала временную, короткосрочную волну из завершения его строительства – мол, построили, украинцы ошибались, что мост рухнет», – отмечает Коваленко.

«Но, вот в том-то и дело, что после завершения строительства моста и до его краха, должно пройти время продолжительностью в годы, а не уже завтра или через неделю», – добавил он

Аналогично и с поставками воды в Крым. Результаты прекращения водоснабжения оккупированной территории особо явно себя проявлять начинают лишь сейчас и дальше – будет хуже.

А потому и не удивительно, что российские пропагандисты стали пробовать новые методы по принуждению Украины возобновить водоснабжение оккупированной территории.

«Например, так называемый экс-прокурор оккупированного Крыма, а ныне нелегитимный депутат нелегитимной Госдумы РФ, Наталья Поклонская направила письмо на имя Верховного комиссара ООН по правам человека Мишель Бачелет, в котором потребовала организацию повлиять на Украину в вопросе водоснабжения полуострова», – подчеркивает Коваленко.

«Ведь Украина, якобы, наносит вред экологии и не дает жития коренным народам Крыма, устраивая для них настоящие репрессии!», – добавил он.

Конечно, попытка Поклонской засчитывается, но, более чем уверен, что госпожу Мишель Бачелет, как даму образованную, такой текст несколько позабавил.

Ведь прекрасно известно, что канал в Крым это искусственное сооружение, своим водоснабжением как раз и изменившее облик полуострова, испокон веков представлявшего из себя естественную пустыню.

«Ну, а слезные тирады про коренные народы, материалы, об ущемлении которых российскими оккупантами в Крыму представлены в ООН обширными томами и вовсе звучат весьма сюрреалистично», – отмечает Коваленко.

«Так чем же вызван, сей пассаж Натальи Поклонской?», – уточняет он.

Во-первых, Крым, как и ожидалось, возвращается без украинской воды к своему первозданному облику – пустыне. И данный фактор полностью дискредитирует облик оккупационных властей перед теми, кто им на полуострове пока еще симпатизирует.

«Это в свою очередь не только снижает уровень доверия к оккупантам, среди их самых отъявленных неофитов, но и может стать фактором роста недовольства оккупационными властями и ускорения возвращения полуострова в состав Украины на волне народного недовольства», – подчеркивает Коваленко.

Во-вторых, российские оккупанты, неспособные обеспечить водоснабжение полуострова своими силами, до последнего надеялись на новую украинскую власть и даже организовывали среди своих адептов попытки актуализировать этот вопрос.

«Но все было тщетно и любые кампании на тему возобновления подачи воды в Крым сводились сразу же на «нет», – отмечает Коваленко.

В-третьих, и это самое интересное, поставки воды в Крым необходимы в настоящее время не столько для населения, которое питьевой водой обеспечено, сколько для промышленного производства, в том числе и на предприятиях обеспечивающих своей продукцией ВПК РФ.

«А так же, весьма серьезные водные ресурсы потребляет и российская группировка оккупационных войск», – подчеркивает Коваленко.

Таким образом, днепровские воды нужны оккупантам в первую очередь для реализации своих военно-промышленных проектов, а так же обеспечения группировки, превратившей туристический полуостров в военную базу.

«И письмо Поклонской в ООН представляет собой лишь пробу пера в новом проекте Кремля, который явно использует весь потенциал своих западных марионеток», – подчеркивает Коваленко.

Например, если мы говорим о той же партии «Альтернатива для Германии» или итальянские «Пять звезд», «Лига Севера» и прочие.

«Однако эти конвульсии оккупантов как нельзя лучше демонстрируют то, что их время на полуострове истекает, и даже они это прекрасно понимают», – подытожил Коваленко.