Германские полумеры: Бундестаг не наказал Путина

Германия, собравшаяся с духом ответить на атаку российских хакеров на Бундестаг в 2015 году, так и не осмелится наказать всех ее организаторов.

Как известно, Германия обвинила Россию в хакерских атаках на Бундестаг в 2015 году и намерена предпринять ответные меры, в частности – ввести санкции против главы российской военной разведки Игоря Костюкова, пишет на страницах издания «Одесского Курьера» военно-политический обозреватель Александр Коваленко.

«Так же, помимо Игоря Костюкова под действие санкций попадет Дмитрий Бадин, непосредственный куратор хакерской атаки на Бундестаг, имеющий прямое отношение к «Центру 85» и APT 28, или как ее еще называют – Fancy Bear, группы, атаковавшей в 2016 году Демократическую партию во время предвыборной кампании в США», – пишет военно-политический обозреватель.

Примечательно, что ФБР выдало ордер на арест Дмитрия Бадина 2 года назад, а Германия опомнилась лишь сейчас. Но, даже не об это речь.

«Да, Германия может ввести санкции против Игоря Костюкова, Дмитрия Бадина и ряда персонажей из состава «Центра 85», но актуальным остается одно… или даже несколько «но», – подчеркивает Коваленко.

Прежде всего, Игорь Костюков занял пост главы российской военной разведки 10 декабря 2018, то есть, через 3 года после атаки на Бундестаг. Мягко говоря, даже с учетом его выслуги в ГРУ, весьма сомнительный реверанс Берлина в деле хакерской атаки на Бундестаг.

«Так же, любые операции международной важности, будь то атаки на Бундестаг, либо вмешательство в выборы в США, согласуются на более высоком уровне», – подчеркивает Коваленко.

А это, как минимум, – уровнь министра обороны РФ Сергея Шойгу и президента РФ Владимира Путина. А потому, если в Берлине наивно полагают, что атаки на Бундестаг были проведены без их ведома и одобрения, то степени такой наивности стоит, как минимум удивиться.

«И если уже вводить санкции, то с учетом, как персоналии Сергея Шойгу, так и Владимира Путина», – отмечает Коваленко.

Вот только, как отмечает Коваленко, что-то подсказывает, что на настолько серьезный шаг в Берлине никогда не решатся. А потому, предстоящий ответ Германии иначе как полумерами не назвать.

«Или..?», – задает итоговый вопрос Коваленко.