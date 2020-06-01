Россия шантажом заставляет Украину капитулировать

Грызлов угрожает Украине «серьезными последствиям», в случае если не будут выполнены Минские договоренности в кремлевской «редакции».

Глава делегации России в Трехсторонней контактной группе Борис Грызлов делает жесткое заявление, в котором обвиняет украинскую делегацию в срыве переговоров и отказе принимать дополнительные меры по прекращению огня на Донбассе, пишет на страницах издания «Радио Свобода» журналист и публицист Виталий Портников.

«Грызлов предупреждает, что любые попытки Киева изменить Минские договоренности, в том числе и в очередности исполнения мер, могут привести к непоправимым последствиям», – пишет публицист.

Вскоре оказывается, что господина Грызлова вообще не было на заседании, итоги которого он комментировал. Что это была всего лишь виртуальная истерика бывшего спикера российской Госдумы.

«Участвующий в работе ТКГ представитель марионеточных властей Луганска Владислав Дейнего требует от Киева подписать дополнительные документы, которые обязывают обе стороны не стрелять и – что самое главное – устанавливают прямую связь между сторонами конфликта. Только в этом случае «народные республики» смогут отказаться от недавно введенного ими режима полной боевой готовности», – отмечает Портников.

«Может возникнуть вопрос: в чем причина такой жесткой риторики? Ведь тема пересмотра Минских соглашений – это отнюдь не новость для российских участников переговоров», – добавляет он.

О необходимости внести коррективы в эти документы президент Владимир Зеленский говорит практически с первого дня после прихода к власти. Он поднимал эту тему и во время саммита нормандской четверки в Париже.

«И не получил от президента России Владимира Путина предупреждений о «непоправимых последствиях». Что касается очередности выполнения пунктов Минских соглашений, то каждый, кто этого захочет, может убедиться: первый пункт этих договоренностей предусматривает полное прекращение огня, а второй – отведение тяжелого вооружения», – подчеркивает Портников.

И о необходимости выполнения этих пунктов украинская сторона напоминает российской уже пять лет.

«Однако жесткая риторика Грызлова вполне объяснима. Она – той же природы, что и решение президента Владимира Путина о проведении парада в 24 июня.

Когда принималось решение об аннексии Крыма и оккупации Донбасса, цены на нефть еще находились на «космическом» уровне, благосостояние россиян росло», – отмечает Портников.

Сейчас российскому руководству просто нечего больше предложить населению, кроме парада и «защиты русскоязычного населения» – и это в условиях продолжения эпидемии коронавируса, из которой Россия выходит с очень большим трудом.

«Когда у авторитарных режимов не получается с хлебом, они вспоминают о зрелищах. Парад – зрелище. И такое же зрелище – маленькая победоносная война над теми, кто посягает на «русский мир», – подчеркивает Портников.

Сама война сегодня вряд ли нужна Владимиру Путину. Однако призрак войны – это тоже часть представления. Представления, которое разыгрывается и для россиян, и для украинского руководства.

«Россияне должны убедиться в том, что их президент не сдает своих позиций, а его представители в Минске не дают спуска украинской делегации и разоблачают все ее авантюры», – отмечает Портников.

Украинский президент Владимир Зеленский должен отказаться от любых своих инициатив относительно урегулирования ситуации на Донбассе и согласиться с «планом Путина». Первый пункт этого плана – прямые контакты украинского руководства с марионетками из Донецка и Луганска.

«А если таких контактов не будет – что ж, тогда опять будет война. Ведь «войска народных республик» уже приведены в состояние повышенной боевой готовности», – подчеркивает Портников.

Можно считать, что это всего лишь пропагандистская атака, на которую не стоит обращать внимание. Однако история конфликтов и войн изобилует примерами того, как сама подготовка к войне – даже без желания ее начать – приводила к активным военным действиям.

«Поэтому опасность, которая кроется в истеричных заявлениях российских представителей, не стоит недооценивать», – подытожил Портников.