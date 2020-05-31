Россия изготавливает фальшивые деньги для Ливии

Миллиарды российских динаров для ливийского военного преступника Халифы Хафтара. Россия очень серьезно попалась на поддержке Хафтара.

Российская Федерация оказывает всестороннюю поддержку ливийскому военному преступнику фельдмаршалу Халифе Хафтару факт неоспоримый и всем прекрасно известный. Единственное что, следует уточнять, что в себя включает эта всесторонняя поддержка, пишет на страницах издания «Одесского Курьера» военно-политический обозреватель Александр Коваленко.

«Это, безусловно, поддержка на политическом уровне. Москва не единожды становилась площадкой для псевдопереговорных процессов в рамках ливийского конфликта», – пишет военно-политический обозреватель.

Правда, Москва всегда была удобной площадкой именно для командующего ЛНА, но отнюдь не для его антагонистов в лице Правительства национального согласия, признанных на международном уровне, в том числе и ООН.

«Это информационная поддержка, ведь именно российские СМИ ретранслируют и создают львиную долю фейков о событиях в Ливии», – отмечает Коваленко.

Конечно же, это военно-техническая поддержка. Россия отправляет для нужд ЛНА технику, оружие, боеприпасы в огромном количестве. Зачастую же она это осуществляет не напрямую, а посредством своего основного контрабандного хаба на Ближнем востоке – Объединенные Арабские Эмираты.

«Невозможно не упомянуть и поддержку армии Халифы Хафтара живой силой, в лице наёмников ЧВК «Вагнер», которые являются наиболее боеспособной ударной единицей в армии фельдмаршала», – подчеркивает Коваленко.

Но, совершенно отдельная история это финансовая поддержка военного преступника Россией, причем не столько посредством прямых либо офшорных транзакций, а через печать ливийской национальной валюты для нужд Хафтара, в неограниченном количестве.

«Например, не так давно стало известно, что на Московском монетном дворе, с 2016 по 2018 года для Халифы Хафтара было напечатано более 40 миллионов ливийских динаров абсолютно ничем не подкрепленных», – отмечает Коваленко.

Но, как оказалось, это были весьма скромные цифры по сравнению с тем, объемом средств, которые были изъяты на этой неделе властями Мальты.

«Речь идет об эквиваленте 1,1 млрд долларов», – подчеркивает Коваленко.

Такой объём денежной массы ставит под серьезную угрозу экономику Ливии, ведь печать подобного объема валюты, явно не единственной в своём роде партии, дебалансирует рынок.

«В свою очередь, данная партия говорит о том, что Халифа Хафтар остро нуждается в финансах, которые у него таят так же стремительно, как и контроль над территориями страны, возвращающейся все больше и больше под управление Триполи», – отмечает Коваленко.

С другой стороны, следует отметить, что печать такой колоссальной денежной массы требует со стороны российского монетного двора так же немалых затрат.

«И в купе получается, что Россия, с учетом всех выше озвученных факторов поддержки ливийского военного преступника, в период острого экономического кризиса и обнищания населения у себя, продолжает проводить масштабные инвестиции в бесперспективные преступные режимы по всему миру», – подчеркивает Коваленко.

Разумеется, российская власть является одним из ведущих мировых спонсоров терроризма и тоталитаризма. Но вот только самим россиянам от этого уж совсем не легче и жить, отнюдь не веселей.

«Тем более, что подобные действия Кремля могут вызвать соответствующую реакцию со стороны международного сообщества, в виде очередной порции благотворных санкций», – подытожил Коваленко.